Названы 5 электромобилей, которые нельзя покупать в подержанном состоянии

Тот факт, что за электрокарами будущее, уже очевиден практически каждому автомобилисту. С увеличением продаж такого вида машин их становится все больше и на вторичном рынке. Но рассматривать можно далеко не все из них. О том, от каких подержанных электромобилей стоит держаться подальше, рассказали журналисты авторитетного издания «SlashGear».

Tesla Model X (2016)

Оглядываясь назад, даже гендиректор Tesla Илон Маск считает Model X ошибкой. Автомобиль появился в 2015 году, получив необычные двери «крылья сокола», с которыми у многих владельцев наблюдались проблемы, а также систему фильтрации воздуха в салоне и возможность ускорения от 0 до 100 км/ч всего за 3,2-секунды.

Только в США Model X стала предметом 24 отзывных кампаний, в том числе из-за неисправных ремней и подушек безопасности, а также систем предотвращения столкновений и автономного вождения.

В число жалоб на эту машину также вошли: растрескивание лобового стекла и неисправности втулок передних стабилизаторов, вызывающих стуки в подвеске.

Smart Fortwo (2019)

Основной проблемой этой модели Smart стало не большое количество дефектов, а крошечное пространство в салоне и миниатюрный тяговый аккумулятор, обеспечивающий ей запас хода примерно на 100 километров, что можно назвать крайне низким показателем.

Volkswagen e-Golf (2015-2016)

После скандала «Дизельгейт» в середине 2010-х немцы решили оправдаться выпуском электрических моделей Golf, но неожиданно провалились. В 2016 году VW пришлось отзывать такие батарейные хэтчбеки из-за сбоя системы управления их аккумуляторами, которые приводили к внезапному отключению привода.

Проблема решалась только в дилерских центрах и небыстро, а некоторые такие машины до сих пор ездят со старым программным обеспечениям и подвержены ее появлению в любой момент.

Tesla Model S (2013)

В 2013 году одна из самых популярных моделей Tesla попала под 7 отзывных кампаний в США, но все они не были связаны с критическими проблемами, а в 2018 году выяснилось, что такие машины подвержены неисправности насоса подушки безопасности, которая может взорваться и привести к травмам.

Кроме того, Model S этого года выпуска трижды подвергались возгораниям.

Fiat 500e (2019)

Еще один очень плохой выбор в качестве машины для ежедневного использования. Во-первых, у такого «Фиата» крошечная батарея емкостью 24 кВт/ч, с которой он проедет на одном заряде всего 135 километров, а во-вторых – он небезопасен.

Это единственный автомобиль, получивший оценку «плохо» в тестах Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS).

Кроме того, как пишут авторы этой статьи, у него маленький салон и неудобные сиденья.