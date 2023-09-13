В Россию ввезли самый надежный 3-рядный внедорожник в мире

Автомобили сегмента SUV с тремя рядами сидений считаются одними из самых популярных среди семейных покупателей благодаря вместительности и удобству перевозки пассажиров и личных вещей. Но, разумеется, далеко не все они являются надежными. По крайней мере один из самых «неубиваемых» 3-рядных внедорожников уже продается в России.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, на российский рынок поступила свежая партия внедорожников Toyota Land Cruiser 300.

Автомобили 2023 года выпуска были ввезены неофициально, поскольку «Тойота» остановила поставки своих машин в РФ, а через каналы параллельного импорта. Одной из стран, из которой прибыли эти автомобили, стали Объединенные Арабские Эмираты.

Внедорожники предлагаются на российском рынке с 3,4-литровым твин-турбированным бензиновым мотором на 415 лошадиных сил, а также 299-сильным дизелем. Кроме них доступны также машины с 4-литровым атмосферником на 275 «сил». Привод – полный, трансмиссия – «автомат».

Уникальная особенность Land Cruiser 300 заключается в том, что его называют самым крепким 3-рядным SUV на планете.

Авторитетное издание «iSeeCars» присвоило этой модели оценку надежности в 9,8 балла из 10 возможных. Японский «рамник» опередил по этому показателю на 0,3 балла Toyota Sequoia и на 0,7 балла Honda Pilot.

Цены на такие машины, продающиеся сейчас в России, стартуют с отметки в 10 миллионов рублей и доходят до почти 17 миллионов рублей.