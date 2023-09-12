Американский механик назвал 3 автомобиля, ремонт которых может обанкротить их владельцев  

Американский автомеханик с 55-летним стажем Скотти Килмер ведет свой канал на YouTube, в котором чуть ли не ежедневно делится с подписчиками (сейчас их уже более 5 миллионов человек) собственными мыслями по поводу многих автомобилей, а также раскрывает малоизвестные лайфхаки.

Накануне он выпустил видеоролик, назвав несколько автомобилей, которые обойдутся своим владельцам в ремонте дороже остальных. В тройку вошли один «итальянец» и два «американца».

По словам блогера, одним из худших выборов может быть Alfa Romeo Stelvio. Он назвал этот кроссовер «ужасным» и «постоянно ломающимся»:

Вместе с тем, блогер признал, что Stelvio очень красивый автомобиль с отличной трансмиссией. Правда все это перечеркивает его низкая надежность.

Серебро в этом анти-рейтинге американец присвоил внедорожнику Jeep Wrangler. Машина удостоилась похвалы с точки зрения внедорожных качеств, но была раскритикована за частые поломки, которые требуют серьезных трат.

Бронза досталась еще одному автомобилю, разработанному в США – Dodge Challenger. Блогер утверждает, что его слишком мощный двигатель (на 750 л.с.) совершенно не подходит этой модели, вызывая сильный износ шин, потребляя очень много топлива, а также выводя из строя трансмиссию, замена которой обходится для владельцев таких машин очень дорого.