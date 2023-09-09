Раскрыты 3 кроссовера Honda, которые легко проедут полмиллиона километров

Автомобили Honda всегда считались одними из самых надежных среди японских автопроизводителей, конкурируя по этому показателю с моделями Toyota. Причем неубиваемыми считались не только седаны этой компании, но и внедорожные модели.

Американский портал «MotorBiscuit» с опорой на местное авторитетное исследовательское агентство «iSeeCars» назвал три кроссовера «Хонды», которые с большой долей вероятности проедут без технических проблем более 250 тысяч миль или около 500 тысяч километров.

Открыл этот список самый популярный SUV в гамме японского автопроизводителя – CR-V. В случае с ним достигнуть отметку на одометре в полмиллиона км можно с шансом в 27,5%.

Совсем немного по этому показателю его опережает модель Element. Как утверждают эксперты, этот автомобиль Honda имеет 27,8-процентный шанс продержаться до 500 тысяч километров.

Что касается лидера в этом списке, с большим отрывом перед двумя другими участниками ТОП-3 победил вседорожник Pilot.

Самый крупный в линейке японского автопроизводителя кроссовер по подсчетам аналитиков способен проехать 500 тысяч километров без технических неисправностей с 42,7-процентным шансом, что является одним из лучших показателей в классе.