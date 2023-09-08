10 премиальных японских автомобилей, которые проедут почти 1 миллион км, а может и больше

Японские автомобили способны предложить лучшее из роскоши и инновационных технологий, но без ущерба с точки зрения надежности.

Причем в далеких 80-х и 90-х автопроизводители из «страны восходящего» солнца смогли создать целую россыпь премиальных машин, которые при должном обслуживании были способны покорить отметку в 1 миллион километров.

Журналисты американского издания «HotCars» назвали десять таких автомобилей, основываясь на исследования местных авторитетных изданий «J.D.Power» и «CarSurvey».

Открыл десятку самых «неубиваемых» японцев седан Toyota Century (G50) образца 1997 года. Строчкой ниже расположился Lexus LS 400 (XF20) 1995-2000 годов, а восьмой стала Acura Legend (KA6/KA8) 1991-1995 г.в.

С седьмой по вторую строчки в этим рейтинге выстроились: Toyota Crown (S140) 1991-1995, Acura TL (UA6-UA7) 2004-2008, Infiniti Q45 (F50) 2001-2006, Toyota Soarer (Z30) 1991-2000, Infiniti G37 (2009-2013), а также Lexus LX 470 (J100) 1998-2013.

Что касается самого крепкого японского роскошного автомобиля, то это звание американцы отдали седану Lexus GS (S160), выпускавшемуся в период с 1997 по 2000 годы.