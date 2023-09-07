Раскрыты новые кроссоверы, которые стоят дешевле 600 тысяч рублей: да, такое возможно

Цены на автомобили как в России, так и мире продолжают расти. Виной тому инфляция, а также множество других факторов, включая дефицит микрочипов. При этом наибольший рост стоимости машин отмечается в самом популярном автомобильном сегменте рынка – SUV. Впрочем, приобрести новый кроссовер за относительно небольшие деньги по-прежнему можно, но придется смириться с некоторыми нюансами.

Главное что стоит помнить, когда речь заходит о новых «паркетниках» с ценой до 600 тысяч рублей – все они будут исключительно китайскими, а также электрическими. Кроме того, каждый из них вряд ли сможет разогнаться до скорости более 40 км/ч, из-за чего их будет крайне сложно поставить на учет.

Редакция издания «Daily-Motor.Ru» составила список из новых кроссоверов с ценой, не превышающей отметку в 600 тысяч рублей, которые сегодня доступны на китайской платформе «Alibaba».

UNI mini SUV EV

Минималистичный кроссовер с максимально подходящим под его формат названием. Его выпуском занимается компания Jiangsu Jinpeng Group, Ltd., которая оснащает машину электромотором на 98 лошадиных сил, а также тяговой батареей, обеспечивающей запас хода от 100 до 200 километров. Его цена без учета доставки составляет 5 тысяч 988 долларов или 588 тысяч рублей.

Mangia EV

Мини-внедорожник с дизайном «а-ля» Tank несмотря на свои миниатюрные размеры способен умещать внутри четырех человек. В его оснащение входят дисковые тормоза на всех колесах, USB-порты, электростеклоподъемники, есть печка и даже информационно-развлекательная система.

Цена – 3 тысячи 110 долларов или 305 тысяч рублей.

OEM

Электрокар, который не создан для того, чтобы перевозить пассажиров, а значит обладает всего одним посадочным местом для водителя и небольшим грузовым пространством. Его максимальная скорость равна 54 километрам в час, а питание осуществляется от 12-вольтовой батареи.

Стартовая стоимость – 2 тысячи 500 долларов или 245 тысяч рублей.

Changli New Energy SUV

Еще один дешевый электромобиль, который стремится быть похожим на ультра-компактный внедорожник. Он обладает «внедорожным» обвесом из неокрашенного пластика, а также «кенгурятником» спереди.

Машина использует свинцово-кислотные аккумуляторы на 30 кВт/ч и способна обеспечить запас хода в 88 километров. А еще она может похвастаться бюджетной ценой – всего в 1 тысячу 981 доллар или 195 тысяч рублей.