Эксперты назвали лучшие роскошные автомобили со всеми их плюсами и минусами

Люксовый автомобиль должен сочетать в себе множество качеств, включая комфортабельный салон с обилием роскошных материалов, максимально приятную подвеску и производительный, но «тихий» двигатель.
Британские автомобильные эксперты, успевшие за последние годы протестировать немало машин этого класса, составили список из 10 лучших, попутно раскрыв как их преимущества, так и недостатки.
10 место – Bentley Bentayga
Построенный на той же платформе, что и Audi Q7, кроссовер Bentley является одним из самых желанных автомобилей в линейке компании.
Плюсы: привлекательный и приятный интерьер, отличная производительность, впечатляющая информационно-развлекательная система;
Минусы: плохая работа коробки передач в городском режиме, высокие эксплуатационные расходы, средний объем багажника;
9 место – Audi A8 L
Сочетающий в себе производительность и комфорт немецкий седан отметился тем, что его предпочитал бывший канцлер Германии Ангела Меркель. И не просто так.
Плюсы: чрезвычайно комфортная подвеска, просторный салон и багажник, лучшее в своем классе качество интерьера;
Минусы: невысокая ликвидность, маленький запас хода на электротяге по сравнению с конкурентами, странная работа автоматической трансмиссии;
8 место – BMW iX
Один из самых роскошных автомобилей в гамме BMW нельзя спутать ни с одним другим, ведь он электрический и невероятно производительный.
Плюсы: один из самых тихих автомобилей в мире, просторный и роскошный салон, отличная мультимедийная система;
Минусы: плохая зарядная инфраструктура, невысокий запас хода, небогатое базовое оснащение;
7 место – Range Rover
Эта модель Land Rover, пожалуй, не нуждается в представлении и успешно конкурирует с такими грандами как: Audi Q7 и BMW X7.
Плюсы: впечатляющее удобство за рулем, фантастическая проходимость, универсальность;
Минусы: высокая цена, низкая надежность, слишком много сенсорных кнопок в салоне;
6 место – Mercedes-Benz S-Class
Произведение искусства от штутгартского автогиганта, который на тестах отлично демонстрировал себя в гибридной версии S580e.
Плюсы: отличная гибридная версия с подключаемым модулем, комфортная подвеска, много места сзади в версии с удлиненной колесной базой;
Минусы: неудобное сенсорное управление, слабый и шумный дизельный мотор в базовой версии, невысокая надежность;
5 место – Rolls-Royce Ghost
Самый компактный из роскошных седанов Rolls-Royce, который помимо чрезвычайного удобства и изысканности внутри обладает безмятежными круизными манерами.
Плюсы: невероятно комфортная езда, сказочный интерьер, производительный мотор;
Минусы: астрономическая цена, прожорливый двигатель;
4 место – Audi Q7
Один из самых популярных роскошных кроссоверов в мире, который может похвастать не только приятной работой пневмоподвески, доступной уже в базовой версии, но еще и отличной управляемостью и динамикой.
Плюсы: плавные, но мощные двигатели, приятная подвеска в версиях Sport и S Line, превосходное качество интерьера;
Минусы: плохая мультимедийная система с сенсорным экраном, мало места сзади, небогатое оснащение в некоторых версиях;
3 место – BMW X7
Самый большой и роскошный кроссовер BMW. Он красив и обладает чудесной маневренностью для автомобиля такого размера.
Плюсы: тихий и комфортный салон, простор внутри, отличная информационно-развлекательная система;
Минусы: большой вес и размер, спорный дизайн;
2 место – BMW i7
Еще один электромобиль BMW, но уже в кузове седан, который хвалят за совокупность качеств.
Плюсы: потрясающий интерьер, качественный кинотеатр в салоне, удобство для пассажиров;
Минусы: невысокий реальный запас хода, стоит дорого, внешность на любителя;
1 место – Range Rover Sport
Как продемонстрировал этот рейтинг, лучший роскошный автомобиль необязательно должен быть самым дорогим. Вот за что хвалят, а за что ругают Range Rover Sport, обошедшего всех своих конкурентов в сегменте.
Плюсы: качественный интерьер по доступной цене, отличные способности на бездорожье, высокий запас хода в гибридной версии;
Минусы: дешевле, чем Range Rover, но все равно очень дорогой, не самое острое управление, надёжность вызывает вопросы.