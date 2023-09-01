Эксперты назвали лучшие роскошные автомобили со всеми их плюсами и минусами

Люксовый автомобиль должен сочетать в себе множество качеств, включая комфортабельный салон с обилием роскошных материалов, максимально приятную подвеску и производительный, но «тихий» двигатель.

Британские автомобильные эксперты, успевшие за последние годы протестировать немало машин этого класса, составили список из 10 лучших, попутно раскрыв как их преимущества, так и недостатки.

10 место – Bentley Bentayga

Построенный на той же платформе, что и Audi Q7, кроссовер Bentley является одним из самых желанных автомобилей в линейке компании.

Плюсы: привлекательный и приятный интерьер, отличная производительность, впечатляющая информационно-развлекательная система;

Минусы: плохая работа коробки передач в городском режиме, высокие эксплуатационные расходы, средний объем багажника;

9 место – Audi A8 L

Сочетающий в себе производительность и комфорт немецкий седан отметился тем, что его предпочитал бывший канцлер Германии Ангела Меркель. И не просто так.

Плюсы: чрезвычайно комфортная подвеска, просторный салон и багажник, лучшее в своем классе качество интерьера;

Минусы: невысокая ликвидность, маленький запас хода на электротяге по сравнению с конкурентами, странная работа автоматической трансмиссии;

8 место – BMW iX

Один из самых роскошных автомобилей в гамме BMW нельзя спутать ни с одним другим, ведь он электрический и невероятно производительный.

Плюсы: один из самых тихих автомобилей в мире, просторный и роскошный салон, отличная мультимедийная система;

Минусы: плохая зарядная инфраструктура, невысокий запас хода, небогатое базовое оснащение;

7 место – Range Rover

Эта модель Land Rover, пожалуй, не нуждается в представлении и успешно конкурирует с такими грандами как: Audi Q7 и BMW X7.

Плюсы: впечатляющее удобство за рулем, фантастическая проходимость, универсальность;

Минусы: высокая цена, низкая надежность, слишком много сенсорных кнопок в салоне;

6 место – Mercedes-Benz S-Class

Произведение искусства от штутгартского автогиганта, который на тестах отлично демонстрировал себя в гибридной версии S580e.

Плюсы: отличная гибридная версия с подключаемым модулем, комфортная подвеска, много места сзади в версии с удлиненной колесной базой;

Минусы: неудобное сенсорное управление, слабый и шумный дизельный мотор в базовой версии, невысокая надежность;

5 место – Rolls-Royce Ghost

Самый компактный из роскошных седанов Rolls-Royce, который помимо чрезвычайного удобства и изысканности внутри обладает безмятежными круизными манерами.

Плюсы: невероятно комфортная езда, сказочный интерьер, производительный мотор;

Минусы: астрономическая цена, прожорливый двигатель;

4 место – Audi Q7

Один из самых популярных роскошных кроссоверов в мире, который может похвастать не только приятной работой пневмоподвески, доступной уже в базовой версии, но еще и отличной управляемостью и динамикой.

Плюсы: плавные, но мощные двигатели, приятная подвеска в версиях Sport и S Line, превосходное качество интерьера;

Минусы: плохая мультимедийная система с сенсорным экраном, мало места сзади, небогатое оснащение в некоторых версиях;

3 место – BMW X7

Самый большой и роскошный кроссовер BMW. Он красив и обладает чудесной маневренностью для автомобиля такого размера.

Плюсы: тихий и комфортный салон, простор внутри, отличная информационно-развлекательная система;

Минусы: большой вес и размер, спорный дизайн;

2 место – BMW i7

Еще один электромобиль BMW, но уже в кузове седан, который хвалят за совокупность качеств.

Плюсы: потрясающий интерьер, качественный кинотеатр в салоне, удобство для пассажиров;

Минусы: невысокий реальный запас хода, стоит дорого, внешность на любителя;

1 место – Range Rover Sport

Как продемонстрировал этот рейтинг, лучший роскошный автомобиль необязательно должен быть самым дорогим. Вот за что хвалят, а за что ругают Range Rover Sport, обошедшего всех своих конкурентов в сегменте.

Плюсы: качественный интерьер по доступной цене, отличные способности на бездорожье, высокий запас хода в гибридной версии;

Минусы: дешевле, чем Range Rover, но все равно очень дорогой, не самое острое управление, надёжность вызывает вопросы.