Первый ультра-роскошный кроссовер Toyota могут оценить почти в 20 млн рублей 

Модельная линейка компании Toyota всегда ассоциировалась по большей части с доступными машинами, которые не претендуют на звание люксовых.

Впрочем, в ближайшее время эта тенденция подвергнется пересмотру, ведь японский автогигант готовит первый в своей истории по-настоящему роскошный кроссовер.

Накануне в Сеть оказался слит тизер этой модели, раскрывающий дату премьеры автомобиля. На затемненном изображении была указана дата: 06 сентября 2023 года.

Таким образом, дебют машины состоится уже меньше, чем через неделю. Утверждается, что новинку назовут Century SUV, что станет «жирной» отсылкой к премиальному седану, продающемуся в Японии с далекого 1967 года.

Длина кроссовера должна составить 5,2-метра, а ширина – почти 2 метра. В качестве платформы для него будет использована архитектура Toyota Grand Highlander, но в отличие от своего родственника роскошный «паркетник» будет не 7-местным, а исключительно двухрядным.

Как пишет издание «BestCarWeb», проект позиционируется самой компанией как глобальный, а значит продавать Century SUV собираются не только в Японии, но и на других рынках.

Сколько будет стоить кроссовер пока доподлинно неизвестно, но инсайдеры с местных автомобильных изданий пишут о цифре до 30 миллионов иен, что эквивалентно сумме почти в 20 миллионов рублей по текущему курсу.