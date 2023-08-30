За новым недорогим кроссовером Mitsubishi выстроились очереди

Две недели назад компания Mitsubishi представила новый компактный кроссовер, получивший название XForce. Машина расположится в сегменте B-SUV, а значит должна оказаться одной из самых доступных в линейке японского автопроизводителя.

Производство «паркетника» начнется еще нескоро – в ноябре, но за ним уже выстраиваются огромные очереди.

Как пишет издание «Otobisnis», только на недавнем автосалоне в Индонезии (GAIKINDO), где как раз и представили новый кроссовер «Митсу», компания собрала более 1000 заявок на приобретение этой модели.

Разумеется, к обязательному выкупу приведут далеко не все из этих бронирований, но сами местные дилеры уверены, что смогут ежемесячно продавать примерно по 2 тысячи единиц XForce. Таким образом, за первый полный год производства объем реализации этой модели может превысить отметку в 24 тысячи штук.

Помимо Индонезии продавать новый кроссовер Mitsubishi также собираются в других частях Юго-Восточной Азии, включая Филиппины. В перспективе XForce станет полностью глобальным продуктом и может добраться даже до европейского рынка.

Напомним, длина этой модели составляет 4,4-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,6-метра. Таким образом, по габаритам она близка к популярному «паркетнику» Mitsubishi ASX. Дорожный просвет машины окажется одним из самых больших в классе, достигнув показателя в 222 мм.

Автомобиль предложат покупателям с безальтернативным 1,5-литровым атмосферным мотором 4A91, выдающим 105 лошадиных сил и 141 Нм. Связку ему составит вариатор и исключительно передний привод.