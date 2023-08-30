Какие двигатели современных автомобилей способны проехать до 500 тысяч км без ремонта 

В современном мире надежность для автопроизводителей при создании машины находится на одном из последних мест, а во главу поставлена производительность, экономичность и экологичность.

Если раньше двигатели большинства авто были способны выхаживать чуть ли не под 1 миллион километров, то сегодня отметка в 150-200 тысяч км без капитального ремонта уже может считаться успехом.

Впрочем, даже несмотря на общую негативную тенденцию в этом вопросе на рынке все еще остаются отдельные автомобили, моторы которых при бережной эксплуатации способны преодолеть до 500 тысяч км. Что интересно, в большинстве своем это машины бюджетного класса.

Renault K4M

1,6-литровый бензиновый мотор компании «Рено» ведет свою родословную с 90-х, когда надежность была приоритетом для большинства автомобильных компаний. Бензиновый агрегат стал хорошо известен в России по моделям Renault Logan, Renault Sandero, в которых при грамотном обслуживании способен проезжать без капремонта вплоть до 500 тысяч километров.

Renault K7M

Родственник K4M, который также ставился на «бюджетники» Renault, отличающийся от более современного мотора французов отсутствием гидрокомпенсаторов, что приводило к необходимости каждые 30 тысяч км регулировать клапана.

Двигатель стоек к перегреву и способен стойко переносить даже самый трудоемкий ремонт в гаражных условиях. При своевременной замене масла можно рассчитывать на то, что автомобиль с ним без проблем проедет не менее полумиллиона километров.

Kia/Hyundai G4FC

Ставшие сердцем корейских бестселлеров в России Kia Rio и Hyundai Solaris 1,4- и 1,6-литровые моторы серии G4FC обладали большей мощностью, чем «реношные», но имели одну неприятную особенность, связанную со «слабыми» катализаторами. Тем не менее многие машины из таксопарков умудрялись накатывать с ними вплоть до 500 тысяч км.

Toyota 2AR-FE

Несмотря на алюминиевый блок цилиндров 4-цилиндровый бензиновый 2,5-литровый «атмосферник» компании «Тойота», ставившийся на кроссовер RAV4 и седан Camry, обладает внушительным ресурсом, который при особом внимании к мотору со стороны его владельца может достигать отметки в полмиллиона километров. Главное кормить его качественным топливом и использовать проверенное масло.