Названы «малолитражки», которые точно не стоит покупать в подержанном состоянии

Многие из популярных малолитражных автомобилей можно приобрести на вторичном рынке по приемлемым ценам. Некоторых из них обещают удовольствие от вождения, качественные интерьеры и много места в багажниках, но если сделать выбор в пользу ненадёжной модели можно оказаться в ситуациях, когда придется очень часто тянуться к кошельку.

Британское аналитическое издание «WhatCar» провело исследование, в рамках которого раскрыло список из наименее крепких «малолитражек» на вторичном рынке собственной страны, от которых стоит держаться подальше.

Получившийся список вполне можно экстраполировать и на российские реалии, поскольку многие из вошедших в него машин продаются и на нашей «вторичке».

Худшим вариантом для приобретения в подержанном состоянии оказалась «малолитражка» Citroen C3 (2010-2016). Рейтинг надежности этой модели составил всего 53%, а главными проблемами были названы неисправности кондиционера и тормозов.

Немного лучше дела идут у владельцев Ford Fiesta (2002-2008), надежность которых была оценена в 65,5%. Основная жалоба в сторону таких машин касается качества их подвесок, кузова, а также выхлопной системы.

Замкнул тройку худших малолитражных автомобилей, от которых стоит держаться подальше из-за высокого количества технических неисправностей, хэтчбек Nissan Micra (2010-2016). Рейтинг надежности этой модели оказался равен 66,4%, а самыми неприятными проблемами были названы поломки подвески и выход из строя электрики.