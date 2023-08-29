На продажу выставили безумно редкий спорткар Honda S2000 

Honda S2000 – одна из самых знаменитых спортивных моделей японского автопроизводителя, получившая наибольшую славу за выдающиеся драйверские характеристики. Производство таких машин уже давно прекращено, но некоторые из них периодически появляются на различных аукционах, причем иногда в ультра-редких вариантах.

Один из экземпляров S2000 в крайне редкой версии выставили на продажу на аукционе «Bring a Trailer». Его особенность заключается в необычном цвете кузова.

Машина 2007 года выпуска обладает оранжевым оттенком Imola Orange и является 1 из 34 таких автомобилей, сошедших с конвейера. Родстер был построен специально для канадского рынка и сейчас находится в той же стране, для которого был изначально предназначен.

Утверждается, что пробег этого S2000 равен всего 21 тысячи миль (чуть больше 30 тысяч километров). Не интенсивная эксплуатация подтверждается и фотографиями салона машины, на которых внутреннее убранство японского родстера находится в очень хорошем состоянии

В качестве двигателя машина использует стоковый 2,2-литровый мотор VTEC с индексом F22C1, выдающий 237 лошадиных сил, а также оснащена ксеноновыми фарами.

За редкий вариант настоящего японского спортивного родстера собираются выручить более 100 тысяч долларов или около 10 миллионов рублей.