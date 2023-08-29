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На продажу выставили безумно редкий спорткар Honda S2000 

Это одна из всего тридцати четырех таких машин в мире

Текст: Михаил Романченко
2007 Honda S200 IMO Front

Honda S2000 – одна из самых знаменитых спортивных моделей японского автопроизводителя, получившая наибольшую славу за выдающиеся драйверские характеристики. Производство таких машин уже давно прекращено, но некоторые из них периодически появляются на различных аукционах, причем иногда в ультра-редких вариантах.

Один из экземпляров S2000 в крайне редкой версии выставили на продажу на аукционе «Bring a Trailer». Его особенность заключается в необычном цвете кузова.

2007 Honda S200 IMO rear

Машина 2007 года выпуска обладает оранжевым оттенком Imola Orange и является 1 из 34 таких автомобилей, сошедших с конвейера. Родстер был построен специально для канадского рынка и сейчас находится в той же стране, для которого был изначально предназначен.

Утверждается, что пробег этого S2000 равен всего 21 тысячи миль (чуть больше 30 тысяч километров). Не интенсивная эксплуатация подтверждается и фотографиями салона машины, на которых внутреннее убранство японского родстера находится в очень хорошем состоянии

2007 Honda S200 IMO interior

В качестве двигателя машина использует стоковый 2,2-литровый мотор VTEC с индексом F22C1, выдающий 237 лошадиных сил, а также оснащена ксеноновыми фарами.

2007 Honda S200 IMO engine

За редкий вариант настоящего японского спортивного родстера собираются выручить более 100 тысяч долларов или около 10 миллионов рублей. 

Источник:Bringatrailer
Фото:Bringatrailer

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