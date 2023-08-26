В США назвали самые надежные автомобили до 1 миллиона рублей

Самый значительный риск при покупке автомобиля на вторичном рынке кроется в его надежности. Для того, чтобы примерно понимать, насколько крепким с течением времени является тот или иной автомобиль американское аналитическое издание «J.D.Power» проводит соответствующие исследования, выставляя каждому из представленных на «вторичке» страны собственные баллы.

Наиболее надежными автомобилями считаются машины с оценкой от 91 до 100 баллов, крепкими – от 81 до 90 баллов, средними – от 70 до 80 баллов, а самыми проблемными – от 0 до 69 баллов.

Взяв за основу эту информацию и рейтинг «J.D.Power» американские эксперты из издания «US News and World Report» назвали самые неубиваемые подержанные автомобили с ценой до 10 тысяч долларов (около 1 миллиона рублей по текущему курсу).

Параллельно редакция Daily-Motor выбрала из них машины, которые актуальны для российского вторичного рынка. Вот что в итоге получилось:

1 место – Kia Rio (2015)

Прогнозируемая надежность – 87 баллов из 100

Цена – 8 тысяч 900 долларов (845 тысяч рублей)

Автомобиль, который помимо своего удобного и качественного салона в топовых комплектациях демонстрирует еще и один из самых высоких уровней надежности в своем классе.

В США «Рио» продают с 4-цилиндровым бензиновым двигателем мощностью 138 лошадиных сил, который там хвалят за отличную динамику.

2 место – Honda Fit (2013)

Прогнозируемая надежность – 85 баллов из 100

Цена – 9 тысяч 900 долларов (940 тысяч рублей)

Один из самых популярных японских автомобилей в малолитражном сегменте кроме отличной управляемости способен похвастать еще и впечатляющим прогнозируемым показателем надежности.

В число главных плюсов «Фитов» помимо отсутствия технических проблем американцы включили способность их салонов к трансформации, но пожурили машину за ее «тусклый» 117-сильный 4-цилиндровый мотор.

3 место – Hyundai Sonata (2013)

Прогнозируемая надежность – 84 балла из 100

Цена – 7 тысяч 300 долларов (690 тысяч рублей)

В дополнение к исключительной надежности этот седан D-класса Hyundai обладает одним из самых низких показателей расхода топлива, а также мощным 274-сильным турбомотором с большим запасом крутящего момента и богатым оснащением уже в базовой комплектации.

4 место – Kia Forte/Cerato (2013)

Прогнозируемая надежность – 84 балла из 100

Цена – 8 тысяч 150 долларов (775 тысяч рублей).

В случае с этим автомобилем Kia просторный салон и внушительный арсенал функций, доступных уже с базовой комплектации, дополняется еще и высоким уровнем надежности, а также экономичности.

5 место – Chevrolet Cruze (2014)

Прогнозируемая надежность – 84 балла из 100

Цена – 9 тысяч 600 долларов (912 тысяч рублей)

Замыкает этот список один из бестселлеров компании Chevrolet, причем как в США, так и в России.

Как утверждают американцы, помимо надежности эта 3-дверка способна удивить отличным уровнем шумоизоляции, а также экономичностью благодаря широкому выбору вариантов, включающих в себя бензиновую, дизельную и даже биотопливную версии.