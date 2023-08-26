В Россию привезли самую дешевую Toyota в Европе

Автомобили Toyota – это не только знаменитые Corolla, Camry и Land Cruiser, но еще и супер-бюджетные автомобили, которые продаются в том числе и на крупных мировых рынках. С недавнего времени (после запуска программы параллельного импорта) они начали появляться и в России.

Очередное пополнение в этом списке, доставшееся «нашему брату», компактный кроссовер, который на деле является хэтчбеком A-класса. А еще это самая дешевая Toyota в Европе.

«Кроссоверного» в нем немного – только пластиковый обвес по периметру кузова, а также увеличенный клиренс. Производством Aygo X для «Старого Света» занимается предприятие «Тойоты» в Чехии.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, выставленные на продажу в России «малыши» Aygo X (их длина всего 3,7-метра) комплектуются литровым бензиновым атмосферным двигателем, 1KR-FE, выдающим 72 лошадиные силы. Ассистирует ему бесступенчатая вариаторная трансмиссия. Привод, разумеется, может быть только передним.

Список оснащения ввезенных в РФ по параллельному импорту Aygo X включает в себя: до девяти подушек безопасности, информационно-развлекательную систему Toyota Smart Connect с сенсорным дисплеем, а также акустическую систему JBL, климат-контроль, подогрев сидений и многое другое.

Несмотря на то, что в Европе Aygo X является самой недорогой моделью в линейке Toyota с ценой при пересчёте на рубли около 1,8 миллиона рублей, на нашем рынке такие машины, ввезенные из ЕС еще до резкого ослабления рубля, стоят гораздо дороже. За них «серые» дилеры просят от 2 миллионов 500 тысяч рублей.