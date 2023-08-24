Toyota может выпустить мини-вариант нового Land Cruiser 250: первые изображения 

Спустя несколько недель после премьеры нового «младшего» Toyota Land Cruiser, который расположится на ступеньку ниже Land Cruiser 300, пошли активные слухи о том, что японцы могут вернуться к планам по выпуску короткой версии этой модели с тремя дверями.

Как она может выглядеть уверен, что знает независимый дизайнер из студии «X-Tomi Design», показавший такой автомобиль на первых изображениях.

В качестве отправной точки автомобильный художник взял представленный пару недель назад внедорожник Land Cruiser 250 (он же новый Prado), укоротил его кузов, лишил двух задних дверей и получилось то, что можно называть Land Cruiser Mini.

Параллельно с этой дизайн-студией собственную версию «двухсот пятидесятого» в 3-дверном кузове показал другой зарубжный дизайнер с ником «Theottle».

В его видении машина несколько отличается от оригинальной 5-дверной модели задней частью кузова, которая сильно напоминает ретро-вариант Land Cruiser или даже Ford Bronco.

Увидим ли мы 3-дверные Land Cruiser 250 в реальности – пока большой вопрос. Пока в Toyota только рассматривают целесообразность выпуска такой версии своей последней новинки и не исключено, что в итоге откажутся от этого откровенно не самого практичного проекта.