4 японских автомобиля, которые высмеивают на Западе за их названия

В мореплавании принято давать кораблям благозвучные имена, поскольку от них может напрямую зависеть судьба судна. Примерно то же самое можно сказать и об автомобильной промышленности, где нейминг является одним из важных составляющих, которое может напрямую влиять на показатели продаж машины.

Впрочем, назвать машину так, чтобы ее имя звучало идеально на всех языках – та еще задача. И порой многие даже очень крупные автопроизводители с ней не справляются.

Редакция Daily-Motor.Ru назвала четыре японских автомобиля, которые высмеивают на Западе за их имена.

Nissan Fuga

Премьера роскошного седана Nissan состоялась в 2004 году. Машину, которая должна была продемонстрировать новое направление в области премиальных автомобилей, оснастили 3,5- и 2,5-литровыми моторами, демонстрирующими отличные характеристики.

Название 4-дверке решили дать Fuga, что звучало на японском вполне себе неплохо. Но вот незадача. Те машины, которые частные лица ввезли в Европу и США, подвергались насмешкам со стороны местных жителей.

Дело в том, что Fuga с итальянского означает «увольнение или побег», а в англоязычных странах и вовсе «гниющие грибы».

Mazda Laputa

Компактный хэтчбек Mazda, оснащавшийся 0,7-литровым бензиновым мотором, не пользовался особым спросом даже в самой Японии, но все же смог в единичных экземплярах оказаться в «Старом Свете».

Но совершенно зря. Особенно, когда речь заходила об Испании, на языке жителей которых Laputa означает «девушку легкого поведения».

Isuzu Bighorn

Появившийся в 1981 году автомобиль под названием Rodeo Bighorn, а затем переименованный в просто Bighorn, получил свое имя в честь снежного барана, проживающего в скалистой горной местности.

Но в англоговорящих странах это название машины, которая также окольными путями, но попадала на местные рынки, не оценили. Оказалось, что HORN в английском сленге означает «мужские гениталии». А со словом Big (большой) это сочетание вызывало неподдельный смех у тех, кто замечал такие шильдики на корме автомобилей.

Mitsubishi Pajero

Название этого внедорожника Mitsubishi хорошо известно во всем мире, поскольку создавалось с оглядкой на имя популярной аргентинской степной кошки «leopardus pajeros».

Впрочем, как минимум в одной стране Европы впоследствии этот японский «вездеход» пришлось экстренно переименовывать в Montero. А все потому, что с испанского Pajero означает не что иное, как «раздолбай», а если еще жестче, то «чудак» на букву «м».