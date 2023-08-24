Новый рамный внедорожник Toyota показали на первом изображении

Актуальная генерация «рамника» Toyota Fortuner вышла в продажу в 2015 году. В основу автомобиля легла модульная платформа, на которой был построен пикап Hilux. Обновление внедорожника состоялось в 2020 году, а теперь в Японии работают над уже новым поколением этой модели.

Накануне в Сети появилось первое изображение, демонстрирующее возможный вариант внешнего облика свежего Fortuner, дебют которого может состояться еще до конца этого года.

Рендер автомобиля подготовила студия «SRK Designs». При его создании дизайнеры ориентировались на шпионские фотографии машины, сделанные ранее.

На выложенном изображении новый Fortuner предстал в немного модернизированном внешнем виде, главные перемены в котором произошли в передней части кузова. Машине досталось новое оформление «передка» с другими фарами, капотом, радиаторной решеткой и бампером, а также более округлые фонари, проглядывающиеся сзади.

Каких изменений стоит ожидать от техники автомобиля пока не сообщается. По всей вероятности он сохранит рамную конструкцию, заложенную платформой пикапа Hilux, а также будет оснащаться теми же двигателями, что и раньше. В их числе, напомним, сейчас значатся 2,7-литровый бензиновый агрегат и 2,8-литровый турбодизельный мотор.

В качестве альтернативы может выступить мягко-гибридная силовая установка, способная значительно улучшить топливную эффективность модели.