Лучше держаться подальше: названы самые ненадежные маленькие автомобили

Класс компакт-каров (малолитражки) считается одним из самых популярных на мировом рынке, поскольку предлагает автомобили по крайне доступным ценам. Но далеко не все они способны обеспечить беспроблемную эксплуатацию на протяжении длительного периода времени.

Выяснить, какие из малолитражек являются самыми плохими с точки зрения надежности решили аналитики британского журнала «WhatCar». В своем исследовании они учитывали жалобы владельцев таких машин на их техническую часть за последние 2 года.

1 место – Citroen C3 (2010-2016)

Рейтинг надежности – 53%

Вторая генерация небольшого французского хэтчбека оказалась самым проблемным автомобилем в своем классе. Столь плохая оценка машины оказалось обусловлена далеко не количеством неисправностей, поскольку на поломки жаловались всего 26% респондентов, а их серьезностью, что заставляло оставлять C3 в сервисе на длительный ремонт.

Наибольшее число нареканий сыпалось на тормозную систему хэтчбека, а также на ее кондиционер.

2 место – Ford Fiesta (2002-2008)

Рейтинг надежности – 65,5%

Вторую строчку в этом антирейтинге обеспечила себе компактная модель Ford, владельцы которой были разочарованы широким списком проблем, включающим в себя неприятности с кузовом, выхлопной системой и подвеской.

3 место – Nissan Micra (2010-2016)

Рейтинг надежности – 66,4%

Еще один пример компакт-кара плохого качества. 47% владельцев таких машин сетовали на те или иные проблемы, связанные с автомобилем. За 2 года чаще всего в нем выходили из строя электрика, напрямую связанная с двигателем.

4 место – Ford Fiesta дизель (2008-2017)

Рейтинг надежности – 70,3%

Дизельные версии шестого поколения Ford Fiesta продемонстрировали себя в этом исследовании гораздо хуже, нежели их бензиновые аналоги.

Треть владельцев «Фиест», работающих на «тяжелом топливе», рассказали о проблемах в их машинах с двигателем, тормозами, аккумулятором, топливной системой, сиденьями, рулевым управлением и внутренней отделкой.

5 места – Mini Hatchback бензин (2007-2014)

Рейтинг надежности – 71,5%

Не получится избежать крупных счетов за ремонт и с бензиновыми хэтчбеками Mini, которые, если верить словам их владельцев, страдают от неисправностей, связанных с двигателем.

Кроме того, на такие машины жалуются за их ломучие кондиционеры, аккумуляторы, тормоза, электрику, топливную систему, коробку передач и выхлопную систему.

Что касается остальных участников этого анти-рейтинга, то с шестого по десятое места в списке самых проблемных компакт-каров (малолитражек) расположились также: Mini Hatchback дизель (2014-настоящее время) – рейтинг надежности 71,6%, Opel Corsa (2006-2014) – рейтинг надежности 73%, Honda Jazz (2001-2008) – рейтинг надежности – 75,8%, Fiat 500 (2008-настоящее время) – рейтинг надежности 76,7% и Seat Ibiza (2008-2017) – рейтинг надежности 77,4%.