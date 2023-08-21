Сильно изменившийся Renault Duster представят в 2024 году 

Актуальное, второе по счету поколение кроссовера Renault Duster (он же Dacia Duster) продается в России с 2021 года, а в Европе доступно еще с 2017-го. Сейчас французы посредством кооперации со своим румынским подразделением Dacia работают над следующей генерацией этого бестселлера. Накануне о ней стали известны новые подробности.

Новости о новом «Дастере» пришли из Индии, где на мероприятии Renault Experience Days выступил один из руководителей компании, назвавший ориентировочный срок дебюта такого кроссовера.

По словам одного из топ-менеджеров французской марки, появления нового Duster стоит ждать ориентировочно в начале 2024 года, после чего стартуют его продажи на всех актуальных для этой модели рынках.

Интересный момент заключается в том, что в самом Renault, раскрывая эту дату в календаре, имеют в виду «Дастер», но не называют сам автомобиль по имени, обозначая его как одну из главных новинок B-сегмента в 2024 году.

Вместе с ним компания собирается представить обновленные кроссовые модели Kwid, Kiger и Triber, пользующиеся высоким спросом в азиатских странах.

Подробностей о третьем Duster пока не так много, как хотелось бы. Предполагается, что кроссовер сильно изменится внешне, увеличится в размерах, а также будет построен на полностью новой модульной платформе CMF-B.

У «паркетника» сохранится система полного привода, но список двигателей может расшириться гибридной и полностью электрической модификацией.