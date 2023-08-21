Названы самые ненадежные японские автомобили в истории

Когда речь заходит о японских машинах, первое, что приходит на ум, так это слово «надежность». Впрочем, даже в «стране восходящего солнца» бывали случаи, когда местные автопроизводители выпускали автомобили, которые не соответствовали стандартам безукоризненной эксплуатации.

Американские эксперты c портала «CarsCoops» назвали машины, которые могут считаться самым ненадежными японскими автомобилями в истории, попутно обозначив их главные неисправности.

По мнению автора этой заметки в авторитетном заокеанском журнале, наиболее проблемным «японцем» за всю историю можно назвать Mazda RX-8. И все благодаря его нестандартному двигателю.

Дело в том, что RX-8 комплектовался роторным мотором, страдавшим от врожденных проблем с верхними уплотнениями. Их приходилось менять чуть ли не на пробегах в 100 тысяч километров.

Кроме роторного спортивного автомобиля в список самых ненадежных японцев вошли сразу три Nissan – Roque (X-Trail), Pathfinder и Murano, а также Infiniti QX60, которые страдали от проблем с бесступенчатой трансмиссией фирмы JATCO.

Восстановить проскальзывающий ремень в этой КПП чаще всего было невозможно, поэтому владельцам таких машин приходилось менять всю коробку передач в сборе.

Кроме того, с недавних пор стало ясно, что у братьев близнецов Toyota GR86 и Subaru BRZ имеются проблемы с низким давлением масла во время поворотов, которые могут привести к отказу двигателя.

Автопроизводители пока не подтвердили эту информацию, но на профильных форумах во всю гудят об этом дефекте.