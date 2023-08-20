Новый Honda Accord оказался единственным среднеразмерным седаном, безопасным для задних пассажиров

Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) инициировал новый раунд испытаний автомобилей по новой методике краш-тестов, которые сильно осложнили жизнь автопроизводителей. На этот раз они проводились в классе среднеразмерных седанов, где их провалили практически все автомобили кроме одного. Им оказался новый Honda Accord.

Все конкуренты «Аккорда» потерпели неудачу только из-за одного – новых тестов безопасности задних пассажиров.

Максимально близко по итоговым баллам к популярному среднеразмерному седану Honda приблизились только Nissan Altima и Toyota Camry, результаты которых от категории к категории варьировались от оценки хорошо, до плохо.

Худшими в тесте с точки зрения безопасности пассажиров на «галерке» оказались Kia K5, Hyundai Sonata и Volkswagen Jetta, получившие плохие оценки из-за повреждения головы, шеи и груди пассажиров на заднем ряду.

При этом два «корейца» также удостоились оценки «Плохо» за задние ограничители ремней безопасности, тогда как в случае с немецкой 4-дверкой ситуация выглядела чуть лучше с итоговым вердиктом «Приемлемо».

По словам экспертов, проводящих краш-тесты, основная проблема с точки зрения безопасности пассажиров заднего ряда в современных автомобилях связана с проскальзыванием тела под поясным ремнем безопасности, что увеличивает риск внутренних травм.