Раскрыты самые надежные SUV в 2023 году: найдите свой автомобиль 

Кроссоверы и внедорожники, входящие в единый сегмент SUV (Sport Utility Vehicles), занимают самую большую долю мирового авторынка, а их популярность растёт от года к году. Причин для этого много – они удобны благодаря высокой посадке, вместительны, а также более безопасны, чем большинство легковушек.

Но с любым автомобилем (особенно подержанным) всегда стоит быть начеку, поскольку не далек день, когда машина может внезапно выйти из строя.

Американские аналитики взяли за основу недавнее исследование авторитетного агенства «J.D.Power», назвав автомобили сегмента SUV, в случае с которыми поломки крайне маловероятны. Тогда как редакция Daily-Motor.Ru, в свою очередь, выбрала из этого списка машины, доступные в том числе и на российском рынке.

Оценка каждого из участников этого рейтинга была основана на 100-бальной шкале, где цифры от 91 до 100 являются лучшим баллом, от 81 до 90 – отличным, от 70 до 80 баллов – средним, а от 0 до 60 удовлетворительным.

BMW X4 (2021)

Рейтинг надежности – 89 баллов из 100

Немецкий кроссовер, обладающий большой универсальностью для компактного сегмента SUV. Несмотря на то, что его грузовой отсек не самый вместительный в классе, внутри этого «паркетника» с лихвой хватает места как для водителя, так и пассажиров на обоих рядах.

Hyundai Santa Fe (2019)

Рейтинг надежности – 89 баллов из 100

Доступный и функциональный кроссовер среднего размера, переживший значительную модернизацию в 2019 году. Машина может похвастаться футуристичным внешним видом, отличной управляемостью и динамичным двигателем V6.

Nissan Murano (2021)

Рейтинг надежности – 89 баллов из 100

Среднеразмерный японский «паркетник», который ставит комфорт 2-рядного салона на первое место. В нем потрясающе много пространства для головы и ног пассажиров вне зависимости от того, где они сидят.

Kia Soul (2020)

Рейтинг надежности – 89 баллов из 100

Причудливый, но функциональный компактный кроссовер, привлекающий внимание своим нестандартным дизайном. Благодаря нетривиальному форм-фактору внутри него можно с комфортном разместить как пассажиров, так и почти любой груз.

Hyundai Tucson (2019)

Рейтинг надежности – 90 баллов из 100

Красивый и удобный «паркетник», который может похвастать не только высоким уровнем общей надежности, но и богатым оснащением.

BMW X6 (2020)

Рейтинг надежности – 90 баллов из 100

Спортивный и динамичный премиальный SUV средних размеров. Профиль «а-ля» фастбэк делает его не самым удобным для перевозки объемных грузов в багажнике, а также для рослых пассажиров на заднем ряду, но все эти недостатки компенсирует отсутствие серьезных технических проблем.

Kia Sportage (2019)

Рейтинг надежности – 91 балл из 100

Кроссовер, который стал синонимом идеального соотношения цена/качество. Кроме того, он еще и очень надежен, а также обладает отличным дизайном и богатым оснащением.

Lexus GX (2018)

Рейтинг надежности – 91 балл из 100

Внедорожник компании Lexus, который способен демонстрировать не только выдающиеся показатели на бездорожье, но и отличный уровень надежности.