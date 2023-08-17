Назван среднеразмерный седан, который во многом лучше Toyota Camry и Honda Accord

Отношение к корейским автомобилям за последние 10 лет сильно изменилось, причем настолько, что некоторые модели автопрома этой страны теперь даже называют лучшими в своих сегментах. Одна из них – среднеразмерный седан, который обходит по множеству качеств даже таких грандов этой категории, как Toyota Camry и Honda Accord.

Речь идет о модели Kia K5. Аналитики авторитетного американского издания «US News» оценили эту модель «Киа» по нескольким шкалам, в каждой из которых 4-дверка удостоилась отличных баллов.

Так, к примеру, общая оценка машины составила 8,3 балла из 10, оказавшись второй среди лучших в классе. Безопасность машины и вовсе удостоилась 9,5-баллам из 10, тогда как за надёжность K5 получил 84 балла из 100. В обоих последних случаях это лучше, чем оценки Toyota Camry и Honda Accord.

Единственные категории, в которых автомобиль уступил своим прямым конкурентам, стали производительность и качество интерьера (7,5 баллов из 10).

Благодаря столь хорошим результатам Kia K5 завоевал сразу две награды в 2023 году: «Лучший автомобиль среднего размера за свои деньги» и «Лучший среднеразмерный автомобиль для семей».

В Россию Kia K5 сейчас поступают через параллельные каналы импорта. Цены на такие четырехдверки начинаются с отметки в 2 миллиона 600 тысяч рублей и в некоторых случаях способны доходить до 3 миллионов 700 тысяч рублей в зависимости от уровня оснащения, а также страны ввоза.