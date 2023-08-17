Названы китайские автомобили в России, которые чаще всего попадают в ремонт

За последние годы количество китайских автомобилей в России кратно увеличилось. Причем в дальнейшей перспективе все выглядит так, что именно «поднебесные» машины станут главным столпом нашего рынка. Уже в июле РФ была названа самым крупным внешним рынком для китайского автопрома, получив в период с января по май 2023 года 287 тысяч новых автомобилей из КНР (новый рекорд).

О надежности машин из Китая принято шутить, но в современных реалиях, когда основной объем иномарок, поступающих в страну, состоит из «поднебесных» автомобилей, многим уже не до смеха.

Союз Автосервисов провел опрос, в ходе которого выяснил, машины каких китайских марок чаще всего становятся завсегдатаями ремонтных мастерских. Результат оказался мягко скажем странным.

Наиболее частыми гостями в автосервисах называют модели марок: Chery, Haval, Exeed, а реже остальных на ремонт приезжают автомобили GAC, Omoda, FAW и Lifan.

Составители этого рейтинга в дисклеймере признаются, что назвать этот рейтинг репрезентативным, сложно. И это действительно правда, учитывая, что наиболее частое появление в автосервисах автомобилей марок Chery, Haval и Exeed по сравнению с остальными связано далеко не с тем, что они менее надежные.

Причина такого явления проста – они просто гораздо более популярные, чем те же машины брендов GAC, Omoda, FAW и Lifan, а значит их намного больше ездит по дорогам страны.

Куда более реалистичным выглядит опубликованный этой же организацией список основных сложностей, с которыми сталкиваются автосервисы во время ремонтов китайских авто.

В него входят проблемы с подбором запчастей (электронные каталоги либо неверные, либо и вовсе отсутствуют), их качеством (90% комплектующих на китайские автомобили являются подделками), а также низкая антикоррозионная защита кузовов таких машин.