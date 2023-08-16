Раскрыты 12 современных автомобилей, которые легко проедут больше 300 тысяч км

Времена, когда автомобили были способны проезжать до 1 миллиона километров, давно прошли, так что сегодня, когда современной машине покоряется отметка в три раза меньше, ее без преувеличения называют одной из самых надежных.

Американское издание «Consumer Reports», специализирующееся на тестах разных видов продукции, провели исследование, в котором выявили 12 современных автомобилей, способных преодолеть отметку в 200 тысяч миль или 320 тысяч километров.

Honda Pilot

Большой кроссовер японской марки недавно пережил обновление, получив еще более квадратный кузов, чем раньше. Машина может похвастать не только недюжинной надежностью, но еще и неплохими внедорожными характеристиками.

Honda Civic

Идеальный автомобиль для повседневных задач, способный демонстрировать отличный километраж без каких-либо серьезных неисправностей.

Toyota Tacoma

Популярный пикап продается так быстро, что Toyota не успевает его выпускать. Но связано это даже не с тем, что он очень удобен и экономичен, а с его репутацией одного из самых прочных и надежных автомобилей в своем сегменте.

Toyota 4Runner

Еще один практически неубиваемый автомобиль из линейки Toyota, который покупают за его неприхотливость в обслуживании и отличные возможности на бездорожье.

Toyota Highlander

В то время как Honda Pilot выглядит так, будто не боится испачкаться, его конкурент от Toyota с именем Highlander явно ориентирован исключительно на асфальтовое полотно. Впрочем, как и «Пилот» он является отличной заменой минивэна для покупателей, которым нужен надежный автомобиль с достаточным местом в салоне как для себя, так и детей.

Toyota Corolla

Этот рейтинг не был бы полным без одного из самых популярных автомобилей в мире, который любят не только за фантастически низкий расход топлива и стоимость владения, но и за уверенность в том, что он точно не сломается даже на самых больших пробегах.

Ford F-150

Для того, чтобы этот ТОП состоял не только из «японцев», американцы решили разбавить его по крайней мере одним автомобилем местного автопрома. По их подсчетам, надежность такого пикапа Ford во многом превосходит его конкурентов в лицах Chevrolet Silverado и Ram 1500, делая его одним из самых беспроблемных автомобилей в этом классе.

Toyota Sienna

В современном мире покупатели стали одержимы трехрядными кроссоверами, но это не мешает Toyota продолжать продавать минивэны. Sienna обладает отличной практичностью и экономичностью, а еще она считается одним из самых надежных вэнов в мире.

Toyota Prius

За годы производства пионер в области гибридов зарекомендовал себя как практически неубиваемый автомобиль, который помимо образцовой надежности может похвастать еще и невероятной топливной экономичностью.

Honda CR-V

Недавно переживший модернизацию бестселлер Honda сохранил все качества, которые были присущи его предыдущим поколениям. Главным среди них, разумеется, является безукоризненная техническая часть, способная не доставлять проблем на протяжении нескольких сотен тысяч километров.

Honda Accord

Несмотря на то, что этот седан Honda в последней генерации стал гибридом, его надежность никуда не делась. Более того, теперь она отлично дополняется еще и чрезвычайно низким расходом топлива.

Toyota Camry

Пока все его главные конкуренты сосредотачивались на большем комфорте, управляемости и богатом оснащении, Camry продолжала завоевывать покупателей, делая то, чего большинство людей хотят видеть от семейного седана – быть невероятно надежным.