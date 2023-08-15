Оригинальная версия «Москвича 3» разочаровала китайцев своим качеством

Китайская сеть качества автомобилей, созданная Госуправлением КНР по регулированию рынка, ежегодно составляет рейтинг наиболее беспроблемных автомобилей местного производства.

При формировании этого ТОП-а используются как статистика по отзывам их владельцев, так и всевозможная информация о технических неисправностях, отзывных кампаниях, а также безопасности и экологичности.

Окончательный список в этом году состоял из 19 моделей, которые продаются на «поднебесном» рынке с ценой до 100 тысяч юаней (примерно 1 миллион 400 тысяч рублей по текущему курсу).

В свежем рейтинге, опубликованном на сайте организации, оказался один неожиданный для нас сюрприз. Как известно, в основе активно продвигаемого в РФ «Москвича 3» лежит китайский кроссовер Sehol X4.

Разница между машинами заключается только в шильдиках на их кузовах и в салонах. При этом технически это полностью идентичные машины.

Так вот, аналог этой модели завода «Москвич» не только не вошел в список самых надежных автомобилей в Китае, но и вовсе оказался в числе аутсайдеров.

Согласно отчету организации «Chinese Automobile Quality Network», Sehol X4 оказался на последних позициях в рейтинге самых качественных автомобилей наряду с Changan CS35 Plus, Southeast DX5 и DX3, Changan CS15, Zotye T300 и Cowin X.

Что касается наиболее безотказных китайских машин, то в лидерах расположились: GAC GS3, Geely Coolray (в Китае Binyue) и Wuling Xingchi.