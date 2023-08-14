Эти бренды выпускают самые безотказные автомобили (по версии испанцев)

Исследования, затрагивающие надежность продукции тех или иных автомобильных брендов, проводятся не только в США, но и в Европе. Причем в «Старом Свете» этим занимаются не только аналитические агентства Германии и Великобритании – стран, обладающих самым внушительным автопарком, но и издания с гораздо менее крупных рынков, к примеру испанского.

Накануне местная ассоциация OCU опубликовала список из брендов, выпускающих наиболее надежные автомобили. В лидерах, разумеется, оказались японцы.

Компанией с самыми безотказными машинами в Испании назвали Lexus. Этот премиальный японский автопроизводитель удостоился оценки в 95 баллов из 100.

Два балла уступила ему Subaru, а тройку с результатом в 91 балл замкнула Toyota.

Далее расположились: Mitsubishi, Kia и Suzuki (оценка надежности 89 баллов), Hyundai и Honda (87 баллов), Mazda, Seat и Dacia (по 85 баллов), Skoda (84 балла), Nissan, DS Automobiles, VW, Smart, Peugeot, Mercedes-Benz, BMW, Mini (по 82 балла), Ford, Citroen, Audi, Volvo, Renault, SsangYong (по 80 баллов), Porsche, Opel, Fiat (по 76 баллов), Jeep (72 балла), Chevrolet и Jaguar (по 68 баллов).

Завершили список самых надежных машин по версии испанцев автомобили Land Rover и Alfa Romeo (по 64 балла), а также Tesla, заработавшие в этой дисциплине 60 баллов.