Раскрыты самые надежные премиальные кроссоверы и внедорожники

Идея покупки премиального кроссовера или внедорожника в подержанном состоянии может быть крайне заманчивой, поскольку позволяет сэкономить существенную сумму средств. Но какие именно автомобили из этого сегмента стоит искать, чтобы впоследствии не бояться «попасть» на дорогостоящие ремонты?

Ответ на этот вопрос дали журналисты британского портала «WhatCar». В своем исследовании вместе со страховой компанией «MotorEasy» они подвели итоги опроса, в котором попросили владельцев премиальных SUV рассказать об опыте их эксплуатации за последние 12 месяцев, что позволило оценить их надежность.

Volkswagen Touareg (2010-2018)

Рейтинг надежности – 89,3%

Наиболее надежным подержанным кроссовером премиального сегмента оказалось второе поколение «Туарега». Машину хвалили как за практичный интерьер, так и за мощные варианты двигателей и щедрое оснащение.

Единственными неприятными техническими нюансами, с которыми сталкивались ее владельцы, стали незначительные проблемы с электроникой, не связанной с двигателем.

Volvo XC90 (2002-2015)

Рейтинг надежности – 85,4%

Всего 14% владельцев таких автомобилей посетовали на какие-либо неисправности, с которыми сталкивались в случае с этим кроссовером. Большая часть из них пришлась на такие мелочи, как сильный износ тормозных колодок и внутреннюю отделку.

Range Rover Sport (2014-2022)

Рейтинг надежности – 80,9%

Как известно, надежность не является сильной стороной автомобилей Land Rover, однако Range Rover Sport предыдущего поколения можно занести в список исключений. Несмотря на то, что 41% его владельцев в «Туманном Альбионе» рассказали о тех или иных поломках, все они не носили критический характер и устранялись очень быстро и недорого.

Наиболее распространёнными жалобами оказались неисправности: подвески, рулевого управления и кондиционера.

Porsche Macan (2014-настоящее время)

Рейтинг надежности – 76,8%

Общая надежность автомобилей Porsche никогда не считалась низкой, но в случае с Macan всё выглядит даже еще лучше.

Тем не менее, 33% его владельцев все же рассказали о некоторых технических сложностях, свойственных любому современному автомобилю. Главными из них были неисправности коробки передач, сцепления, тормозной системы и электрики двигателя. Впрочем, часть из них была незначительной и не мешала эксплуатации машины.

BMW X5 (2013-2018)

Рейтинг надежности – 72,4%

Популярный кроссовер BMW замкнул список самых надежных премиальных кроссоверов, к которым можно присматриваться на вторичном рынке. В случае с ним жалобы от владельцев шли только на подвеску, тормоза и выхлопную систему автомобиля, однако все они не требовали экстренного визита в сервис и устранялись очень быстро (в течение нескольких часов).