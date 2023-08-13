«АвтоВАЗ» выпустит новый минивэн Lada, который заменит «Ларгус»

После остановки поставок комплектующих производства компании Renault «АвтоВАЗу» пришлось непросто с рядом моделей, построенных на французской платформе B0. В частности, под раздачу попал знаменитый своей вместительностью Largus, возобновление производства которого сейчас под большим вопросом. Но, похоже, в Тольятти уже готовят для него замену. И основана она будет уже не на иностранной «тележке», а на российской.

В начале этого лета появились первые слухи о том, что «АвтоВАЗ» вместе с проектом нового кроссовера на архитектуре Lada Vesta собирается реализовать еще одну интересную задумку – создать на этом же шасси вместительный минивэн.

Позже «вазовцы» намекнули, что от «Весты» как «паркетник», так и новый вэн получат только основание кузова, тогда как верхние части машин окажутся полностью оригинальными.

Одну из возможных вариаций дизайна этой модели нарисовал независимый автомобильный художник из Санкт-Петербурга Аксенов Никита.

На изображениях показан Lada Van с передней частью кузова, характерной для всех современных Lada, а также высоким кузовом, сдвижной дверью пассажирского отсека и большой зоной остекления.

О технической стороне ни кроссовера, ни минивэна, разумеется, пока никакой более-менее достоверной информации нет.

Впрочем, скорее всего, в качестве одного из двигателей таких моделей выступит 1,8-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 122 лошадиные силы, который к тому времени (2026 год) сопрягут не только с «механикой», но и практически наверняка с «автоматом» китайского производства.

Интересный момент, связанный с перспективным минивэном Lada, заключается в том, что «АвтоВАЗ» собирался выпустить такую машину гораздо раньше.

Причем не собственными силами, а в виде бейдж-инжинирингового проекта с Renault. Автомобиль должен был оказаться клоном Renault Dokker. В какой-то момент эти планы оказались поставлены на паузу и, как показало время, отнюдь не зря.