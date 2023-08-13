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Американцы включили в список машин, которые будут постоянно ломаться, Toyota Camry

Она соседствует со всеми BMW

Текст: Алексей Шмидт
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Покупка подержанного автомобиля – разумный шаг, когда речь заходит о поиске машины по доступной цене. Но далеко не все бывшие в употреблении авто являются хорошей инвестицией, а некоторые и вовсе способны вытащить из кармана нового владельца суммы, которые сопоставимы с их ценой на вторичном рынке.

Эксперты американского издания «GOBankingRates» составили список автомобилей, которые лучше обходить стороной на «вторичке». Их считают одним из самых ненадежных. 

Fiat 500

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Подержанные «Фиаты» – совсем не то, что подойдет для долгосрочной беспроблемной эксплуатации. В США, к примеру, таким машинам даже присвоили нелестную аббревиатуру (Fiat – Fix it Again, Tony или «отремонтируй ее еще раз, Тони»).

Худшим выбором эксперты называют «пятисотые», выпускавшиеся с 2012 по 2016 годы. В них практически наверняка возникнут проблемы со сцеплением, а также придется устранять другие более мелкие, но постоянные неисправности. 

Ford Escape 

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Большинство покупателей, видя эту машину в списке предложений, пролистывают его дальше, и не зря. Многие из таких «Фордов» зарекомендовали себя частыми проблемами с трансмиссией, а также вибрацией непонятного происхождения и рывками при движении.

Но владельцы таких кроссоверов жалуются не только на это, а еще на их ужасную подвеску, склонную к постоянному выходу из строя каких-либо деталей. 

Volkswagen Eos

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Даже после того, как Volkswagen снял с производства эту модель в 2015 году, ее по-прежнему называют одним из худших кабриолетов для покупки. 

В список жалоб на него входят: различные механические поломки, включая выход из строя электрических стеклоподъемников и механизма откидного верха, а также неисправности подвески.

Toyota Camry

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Несмотря на то, что эта модель Toyota является очень надежной, в США так не считают. Местные эксперты утверждают, что подержанные Camry требуют высоких затрат на ремонт и имеют проблемы с трансмиссией и тормозами, а также расходуют много топлива.

В качестве альтернативы им на вторичном рынке они называют более надежные и бюджетные Honda Civic и Mazda3.

Chrysler 200

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Один из не самых надежных автомобилей Chrysler страдает от проблем с электропроводкой, провоцирующих сбои в электрической сети машин. Кроме того, такие машины склонны к возникновению неисправностей с их трансмиссиями, а также выходом из строя спидометров.

BMW

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Замкнул этот список уже не один автомобиль, а целый бренд. В США уверены, что ни одна BMW не достойна того, чтобы покупать ее в подержанном состоянии. Связано это в первую очередь как с их ужасающей надежностью (в буквальном смысле «проблема на проблеме»), а также высокой ценой обслуживания и ремонта. 

Источник:Nasdaq

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