Раскрыты 5 надежных автомобилей, заслуживших репутацию «неубиваемых»

Покупая автомобиль всегда приятнее знать, что он способен служить на протяжении многих лет и не омрачать опыт эксплуатации серьезными поломками. Таких машин существовало немного, но все же они есть. Разумеется, большинство из них выпускали в «золотую эру» автомобилестроения – до 2000 года.

Эксперты Daily-Motor.Ru назвали 5 автомобилей, которые за долгие годы зарекомендовали себя не просто как надежные, а «неубиваемые».

Mercedes W123

Седан появился на рынке в непростое время – в 1975 году, то есть спустя всего полтора года после окончания нефтяного кризиса. Перед машиной ставилась непростая задача – оказаться достойным преемником моделей W114 и W115, с которой она успешно справилась.

«Сто двадцать третий» стал большим шагом вперед для Mercedes-Benz как с точки зрения безопасности, так и надёжности, которую обеспечила ему легендарная линейка дизельных двигателей.

Mercedes W124

В середине 80-х на смену W123 пришел «сто двадцать четвёртый» Mercedes, в итоге оказавшийся прототипом нынешнего E-Class.

Автомобиль выпускался с 1984 по 1997 год. За этот период он заслужил репутацию поистине «неубиваемой» машины, прославившись беспроблемными бензиновыми и дизельными двигателями.

Lexus LS400 XF10

Первое поколение роскошного седана Lexus, представленное в 1989 году. 4-дверка оставалась на конвейере до 1994 года, все это время составляя конкуренцию таким грандам, как: BMW 7-Series и Mercedes S-Class.

Японский флагман выделялся отличным качеством сборки, а также чрезвычайно выносливым 4-литровым двигателем V8, благодаря которому эту модель некоторые прозвали ни много ни мало «лучшим седаном класса люкс».

Volvo 940

Сменивший в линейке шведской марки 700-ю серию автомобиль продавался с 1990 года сначала в версии седан, а затем в более семейном кузове универсал.

Автомобиль сохранил типичный для Volvo тех лет квадратный дизайн, но обзавелся одним из наиболее важных нововведений. В его моторную гамму включили на тот момент новый и очень современный 3-литровый рядный 6-цилиндровый мотор с двойным верхним распредвалом и четырьмя клапанами на цилиндр.

Двигатель оказался не только производительным, но еще и гипер-надежным, вписав «девятьсот сороковой» в список самых крепких машин за всю историю.

Toyota Land Cruiser J80

Этот рейтинг не мог не включить в себя легендарную модель компании Toyota, которую продолжают активно покупать на вторичном рынке даже сегодня.

Одним из основных ее достоинств стала общая надежность конструкции, которая позволяла такому внедорожнику проезжать без капитального ремонта более 500 тысяч километров.