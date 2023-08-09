Раскрыты лучшие компактные кроссоверы в 2023 году: их можно покупать не глядя

Класс компактных кроссоверов является одним из самых популярных на мировом рынке. Такие машины помимо того, что предлагают высокую посадку, практичность и приятный внешний облик предлагают покупателям еще одно неоспоримое преимущество перед более крупными представителями сегмента SUV – невысокую цену.

Британские аналитики из издания «WhatCar», за последние годы протестировавшие практически все небольшие кроссоверы, составили список из 10 лучших машин в этой категории.

10 место – Toyota Yaris Cross

Надежный и экономичный кроссовер Toyota с качественным интерьером.

Плюсы: высокая топливная эффективность, высокая посадка, лаконичная передняя панель;

Минусы: недостаточно пространства на заднем ряду, громкий двигатель при разгонах, не самая выдающаяся управляемость;

9 место – Audi Q2

Один из первых компактных «паркетников» в премиальном классе, который может похвастать отличным качеством отделки салона и одной из лучших мультимедийных систем в классе.

Плюсы: стильный и удобный интерьер, качественные материалы, высокая ликвидность;

Минусы: высокая цена, не самая лучшая практичность, жесткая подвеска;

8 место – Volkswagen T-Cross

Удобный и простой в управлении кроссовер, который удивляет еще и отличной вместительностью.

Плюсы: просторный салон, высокий уровень безопасности, хорошая управляемость;

Минусы: высокая цена, не самые качественные материалы отделки;

7 место – Skoda Kamiq

Кроссовер, который больше похож на семейный хэтчбек, обладает отличной подвеской и на удивление просторным салоном, а его интерьер по качеству отделки превосходит VW T-Cross.

Плюсы: много места на заднем ряду, огромный багажник по меркам класса, комфортная подвеска;

Минусы: задние сиденья не сдвигаются и не откидываются, мало опций на выбор, низкая посадка;

6 место – Volkswagen Taigo

Если речь заходит о чем-то стильном, удобном и практичном, то Taigo называют отличным вариантом. Эта модель сочетает в себе пространство кроссовера с изящной формой купе.

Плюсы: комфортная подвеска, просторный салон, невысокие эксплуатационные расходы;

Минусы: управляемость могла быть лучше, низкое качество материалов в салоне, нет регулируемой поясничной поддержки;

5 место – Skoda Karoq

Одно из лучших предложений в классе по соотношению цена/качество.

Плюсы: управляемость, просторный и продуманный салон;

Минусы: отсутствие гибридных вариантов;

4 место – Range Rover Evoque

Маленький кроссовер, который ощущается как большой, и может похвастать отличным качеством материалов и премиальным статусом.

Плюсы: удобство в управлении, богатое оснащение, медленная амортизация;

Минусы: ограниченное пространство сзади, высокий расход топлива, низкая надежность;

3 место – Smart №1

Первый полностью электрический кроссовер в этом списке с приличным запасом хода и мощным мотором.

Плюсы: производительность, продуманный и качественный интерьер, высокий уровень безопасности;

Минусы: не самый просторный салон, «дерганность» на низких скоростях, нет подтвержденной цены;

2 место – Ford Puma

Маневренный и производительный и экологичный кроссовер Ford, который может похвастать еще и отличной топливной экономичностью.

Плюсы: удовольствие от вождения, лучшее сочетание производительности и экономии топлива, просторный и продуманный салон;

Минусы: низкая обзорность;

1 место – Volkswagen T-Roc

Лучший компактный кроссовер по версии британских журналистов, который хвалят за утонченность, практичность и одну из лучших посадок водителя среди всех автомобилей в классе.

Плюсы: комфортная и тихая подвеска, очень высокая водительская посадка для компактного кроссовера, объемный интерьер по меркам класса;

Минусы: сенсорное управление в салоне неудобно, максимальные комплектации слишком дорогие, не самая лучшая управляемость в сегменте.