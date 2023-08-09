Раскрыты лучшие компактные кроссоверы в 2023 году: их можно покупать не глядя

Класс компактных кроссоверов является одним из самых популярных на мировом рынке. Такие машины помимо того, что предлагают высокую посадку, практичность и приятный внешний облик предлагают покупателям еще одно неоспоримое преимущество перед более крупными представителями сегмента SUV – невысокую цену.
Британские аналитики из издания «WhatCar», за последние годы протестировавшие практически все небольшие кроссоверы, составили список из 10 лучших машин в этой категории.
10 место – Toyota Yaris Cross
Надежный и экономичный кроссовер Toyota с качественным интерьером.
Плюсы: высокая топливная эффективность, высокая посадка, лаконичная передняя панель;
Минусы: недостаточно пространства на заднем ряду, громкий двигатель при разгонах, не самая выдающаяся управляемость;
9 место – Audi Q2
Один из первых компактных «паркетников» в премиальном классе, который может похвастать отличным качеством отделки салона и одной из лучших мультимедийных систем в классе.
Плюсы: стильный и удобный интерьер, качественные материалы, высокая ликвидность;
Минусы: высокая цена, не самая лучшая практичность, жесткая подвеска;
8 место – Volkswagen T-Cross
Удобный и простой в управлении кроссовер, который удивляет еще и отличной вместительностью.
Плюсы: просторный салон, высокий уровень безопасности, хорошая управляемость;
Минусы: высокая цена, не самые качественные материалы отделки;
7 место – Skoda Kamiq
Кроссовер, который больше похож на семейный хэтчбек, обладает отличной подвеской и на удивление просторным салоном, а его интерьер по качеству отделки превосходит VW T-Cross.
Плюсы: много места на заднем ряду, огромный багажник по меркам класса, комфортная подвеска;
Минусы: задние сиденья не сдвигаются и не откидываются, мало опций на выбор, низкая посадка;
6 место – Volkswagen Taigo
Если речь заходит о чем-то стильном, удобном и практичном, то Taigo называют отличным вариантом. Эта модель сочетает в себе пространство кроссовера с изящной формой купе.
Плюсы: комфортная подвеска, просторный салон, невысокие эксплуатационные расходы;
Минусы: управляемость могла быть лучше, низкое качество материалов в салоне, нет регулируемой поясничной поддержки;
5 место – Skoda Karoq
Одно из лучших предложений в классе по соотношению цена/качество.
Плюсы: управляемость, просторный и продуманный салон;
Минусы: отсутствие гибридных вариантов;
4 место – Range Rover Evoque
Маленький кроссовер, который ощущается как большой, и может похвастать отличным качеством материалов и премиальным статусом.
Плюсы: удобство в управлении, богатое оснащение, медленная амортизация;
Минусы: ограниченное пространство сзади, высокий расход топлива, низкая надежность;
3 место – Smart №1
Первый полностью электрический кроссовер в этом списке с приличным запасом хода и мощным мотором.
Плюсы: производительность, продуманный и качественный интерьер, высокий уровень безопасности;
Минусы: не самый просторный салон, «дерганность» на низких скоростях, нет подтвержденной цены;
2 место – Ford Puma
Маневренный и производительный и экологичный кроссовер Ford, который может похвастать еще и отличной топливной экономичностью.
Плюсы: удовольствие от вождения, лучшее сочетание производительности и экономии топлива, просторный и продуманный салон;
Минусы: низкая обзорность;
1 место – Volkswagen T-Roc
Лучший компактный кроссовер по версии британских журналистов, который хвалят за утонченность, практичность и одну из лучших посадок водителя среди всех автомобилей в классе.
Плюсы: комфортная и тихая подвеска, очень высокая водительская посадка для компактного кроссовера, объемный интерьер по меркам класса;
Минусы: сенсорное управление в салоне неудобно, максимальные комплектации слишком дорогие, не самая лучшая управляемость в сегменте.