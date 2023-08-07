Новый Nissan Qashqai показали на первом изображении

Популярный японский кроссовер Nissan Qashqai появился в 2007 году. Его актуальное, третье по счету поколение, продается с 2021 года, так что для этой модели назрел плановый рестайлинг. В Европе машину обновят в 2024 году, но как именно, пока официально неизвестно.

Раскрыть эту тайну решили журналисты одного из авторитетных испанских автомобильных порталов, показав как будет выглядеть реформенный «паркетник», а также рассказав какие изменения стоит ждать в его оснащении.

На выложенном в Сеть изображении новый Nissan Qashqai щеголяет модернизированной передней частью кузова, которой достались другие фары, радиаторная решетка, а также в значительной степени пересмотренный бампер.

Изменения задней части машины автомобильные художники не показали, но, вероятно, корма поменяется менее существенно, чем «передок».

Интерьер нового Qashqai ожидает пакет улучшений как в дизайне, так и в оборудовании. Впрочем, подробности о нем сейчас засекречены.

А вот с техникой все более однозначно. Nissan собирается продолжить стратегию отказа от традиционных двигателей внутреннего сгорания, делая ставку на передовые гибриды вместо бензиновых и дизельных агрегатов, так что актуальная гамма моторов кроссовера должна сохраниться либо оказаться дополненной очередным новым «зеленым» вариантом.

При этом параллельно готовится полностью электрическая версия Qashqai, которая, по слухам, дебютирует уже в 2026 году.