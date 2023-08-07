В США назвали подержанные кроссоверы, которым есть более качественная замена

В сегменте кроссоверов существует немало популярных моделей, которые покупают несмотря ни на что, даже если уступают некоторым своим конкурентам.

Журналисты американского издания «MotorBuiscuit» опубликовали рейтинг из трех представителей категории SUV, у которых есть более приемлемая альтернатива за те же деньги.

Неожиданным образом открыл этот ТОП «паркетник» Mitsubishi Outlander Sport. Несмотря на свою популярность, этот японский кроссовер обладает жесткой подвеской, граничащей с дискомфортом, которая ощущает почти каждую неровность на дороге.

Кроме того, по словам авторов этого рейтинга, базовому 2-литровому двигателю «Аутлендера» не хватает мощности. Он слишком громкий, но при этом далеко не самый быстрый.

В роли более качественной альтернативы для Outlander Sport американские журналисты называют Hyundai Kona, который стоит дешевле, а также обладает гораздо более приятным интерьером и комфортным шасси.

Следующим представителем сегмента кроссоверов, который имеет более достойную альтернативу, был назван Ford EcoSport. В случае с ним основная претензия лежит в плоскости малопроизводительных моторов и небогатого базового оснащения, что влечет за собой невысокий уровень безопасности.

Альтернативным вариантом ему заокеанские журналисты видят Kia Soul – просторный и универсальный автомобиль, напичканный современными технологиями, а также очень безопасный.

Замкнул тройку худших для выбора подержанными кроссовер Dodge Journey, обладающий только одним вариантом двигателей, которому тоже не достает производительности.

Вместо него американское издание рекомендует присмотреться к Ford Edge.