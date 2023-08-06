В Италии показали недорогой 7-местный кроссовер, который отберет покупателей у Peugeot 5008 и Dacia Bigster

Итальянская автомобильная марка DR Automobiles, весной этого года представившая кроссовер EVO5, раскрыла подробности об очередной собственной новинке, которая появится в ближайшие годы.

Автомобиль получит название EVO7 и будет представлять собой недорогой 7-местный вседорожник, который посягнет на территорию Peugeot 5008 и еще не вышедшего в продажу Dacia Bigster.

Новый «паркетник» EVO7 собираются сделать одним из главных игроков в конкурентном сегменте D-SUV, где сейчас пребывают модели с ценой чуть дороже 30 тысяч евро. В самой DR Automobiles утверждают, что готовят революцию в этом классе, причем она грянет еще до того, как в нем появится широко-ожидаемый Dacia Bigster (в 2025 году).

Судя по первым фотографиям новинки, опубликованным в соцсетях, машине достанется классический внешний облик, роднящий его с «младшим» EVO5. Ожидается, что внутри будет установлено три ряда сидений по схеме 2+2+2 или 2+3+2.

Линейка двигателей автомобиля включит в себя 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 136 лошадиных сил, способный работать как на бензине, так и на природном газе.

В качестве трансмиссий можно будет выбрать 6-скоростную «механику» или вариатор, а за дополнительную плату рассчитывать на заводское ГБО (мощностью 127 лошадиных сил).

В продажу EVO7 должен выйти до конца этого года.