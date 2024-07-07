«Бэби Дастер»: новый кроссовер, который заменит Sandero Stepway

Румынский суббренд Renault, продающий свои машины в Европе с шильдиками Dacia, работает над новым «паркетником» начального уровня, который должен заменить кроссовый хэтчбек Sandero Stepway. Безымянная модель может дебютировать в 2027 году и стать чем-то вроде младшей версией бестселлера Duster. Дизайнеры «CarsCoops» заглянули в будущее, показав как будет выглядеть новый бюджетный кроссовер Dacia.

Художник Жан Франсуа Хубер уверен, что такой автомобиль позаимствует элементы экстерьера у концепции Manifesto, хотя экстремальные пропорции прототипа, разумеется, поменяются в пользу более традиционного кузова сегмента B-SUV.

Благодаря более высокому кузову младший родственник Duster обещает предложить пассажирам гораздо больше внутреннего пространства, чем оригинальный Sandero Stepway. Кроссоверных повадок машине добавит увеличенный дорожный просвет и пластиковая облицовка, захватывающая как двери и крылья, так и бамперы.

Спереди «Бэби Дастеру» достанется необычная прямоугольная решетка радиатора с ячейками, над которой расположится ее штрихообразная имитация.

Новый кроссовер, скорее всего, будет использовать архитектуру Duster третьего поколения (CMF-B). Что касается силовых агрегатов, инсайдеры предполагают: безымянную Dacia хотят продавать с ДВС, моторами, работающими на сжиженном газе, а также в мягко-гибридной и полноценной гибридной версии. Полностью электрическая модификация машины остается возможной, но если и появится, то только в 2028 году.

Опытно-конструкторские работы над новинкой Dacia начнутся уже в 2025 году.