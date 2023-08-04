Nissan дразнит новой «заряженной» моделью от Nismo

Компания Nissan опубликовала тизерные изображения новой модели, которая выйдет под эгидой ателье Nismo. Название автомобиля не называется, но по силуэту можно определить один из седанов японской марки.

Издание «CarsCoops» пошло дальше и наложило на эту картинку в фотошопе фотографию с того же ракурса Nissan Skyline, подтвердив идентичность линий капотов, лобовых стекол и крыш обеих машин.

Все это говорит о том, что у стареющей японской модели вскоре появится «заряженная» версия.

Напомним, 14-е поколение Nissan Skyline является близнецом Infiniti Q50. Его дебют пришелся на 2014 год с последующими обновлениями в 2017 и 2019 годах.

Сейчас самым производительным вариантом такого седана является версия 400R, работающая от 3-литрового твин-турбированного V6 мощностью 400 лошадиных сил и 475 Нм крутящего момента.

По слухам, Nismo может увеличить показатель отдачи этой силовой установки до 414 лошадиных сил, параллельно с этим наделив машину спортивной настройкой подвески и более агрессивным и продвинутым обвесом.