Рамный премиум-внедорожник с почти вечным двигателем и трансмиссией до 2 млн рублей? Такой существует 

На рынке новых кроссоверов и внедорожников найти что-либо более-менее достойное в цене до 2 миллионов рублей уже практически невозможно, но если повернуть свой взгляд в сторону вторичного рынка, то здесь пока еще не все потеряно. Причем даже для одного премиального автомобиля, который, как вино, с годами становится только лучше (точнее дороже).

Речь, конечно же, идет о внедорожнике Lexus GX 470 (J120), выпускавшемся в период с 2002 по 2009 года.

Да, он уже далеко не свеж, но зато имеет в близких родственниках Toyota Land Cruiser Prado тех же лет производства, у которого и перенял образцовую надежность.

Эта генерация внедорожника комплектовалась безальтернативным 4,7-литровым бензиновым атмосферником в нескольких мощностных вариантах (235, 263 и 270 «сил»).

Мотор с чугунным блоком цилиндров оказался крайне удачным с точки зрения выносливости. Его ресурс при должном обслуживании способен переваливать за отметку в 500 тысяч километров.

То же самое можно сказать и о коробке передач такого GX. Пятидиапазонная автоматическая трансмиссия фирмы Aisin за годы производства внедорожника показала себя в нем как очень надежная и способная проходить под полмиллиона км, тогда как цепь в «раздатке» чаще всего приходилось менять уже за отметкой в 350 тысяч км.

Более-менее сохранившийся экземпляр Lexus GX 470 (J120) на вторичном рынке России сейчас можно приобрести по цене около 2 миллионов рублей.