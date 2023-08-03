Названы лучшие компактные фургоны 2023 года

Небольшие фургоны постепенно становятся все более популярными как среди водителей-экспедиторов, так и среди владельцев различного рода бизнеса. Журналисты британского издания «WhatCar» провели собственное исследование, в рамках которого выявили лучших представителей в этом классе автомобилей.

Для каждой из моделей, вошедших в этот рейтинг, были обозначены как плюсы, так и минусы.

9 место – Mercedes Citan

Двоюродный брат Renault Kangoo отлично чувствует себя на городских улицах и обладает куда более приятным интерьером, нежели его родственник из Франции.

Плюсы: мультимедийная система MBUX, много места для мелочей;

Минусы: мало вариантов двигателей, невысокий показатель полезной нагрузки, высокая цена.

8 место – Ford Transit Connect

Продуманный фургон, который является одним из лучших в этом классе с точки зрения управляемости.

Плюсы: продуманность внутри, высокая грузоподъемность, отличные сиденья и интерьер;

Минусы: непонятное управление кнопками на руле, мультимедийная система Sync 3 склонна к ошибкам.

7 место – Citroen Berlingo

Одна из самых вместительных моделей Citroen отлично управляется и может перевозить внушительное количество груза, а также способна похвастать широким списком систем безопасности.

Плюсы: безопасность, удовольствие от вождения, хорошая линейка двигателей;

Минусы: не самое большое внутреннее пространство в классе, 5-скоростная трансмиссия в маломощных версиях, небогатое оснащение в базовых комплектациях.

6 место – Peugeot Partner

Построенный на той же платформе, что и Berlingo, обладает почти ровно теми же плюсами и минусами своего родственника.

Плюсы: экономичные двигатели, удовольствие от вождения, интересный и удобный интерьер;

Минусы: ограниченное внутреннее пространство, только 5-ступенчатая коробка передач на маломощных фургонах.

5 место – Toyota Proace City

Как его братья и сестры, расположившиеся на шестой и седьмой строчках, эта Toyota обладает собственным внешним обликом, но в конечном счете имеет те же самые характеристики, что и три других фургона.

Плюсы: щедрое базовое оборудование, расширенная гарантия, продуманный и удобный интерьер;

Минусы: ограниченный выбор двигателей, всего 2 комплектации на выбор.

4 место – Vauxhall Combo Cargo

Еще один фургон, построенный на платформе Citroën Berlingo, Peugeot Partner и Toyota Proace City.

Плюсы: возможность взвешивания груза на борту, отличное оборудование для обеспечения безопасности, продуманный и удобный салон;

Минусы: запутанная линейка двигателей, «грубая» работа коробки передач.

3 место – Volkswagen Caddy Cargo

Созданный на основе VW Golf грузовичок получился приятным в управлении, безопасным, комфортным и экономичным.

Плюсы: простые и экономичные двигатели, управляемость, впечатляющая остаточная стоимость;

Минусы: неудобные скользящие элементы для закрепления груза, низкая полезная нагрузка по сравнению с конкурентами, плохая шумоизоляция.

2 место – Ford Transit Courier

Построенный на базе Ford Fiesta фургон является одним из самых компактных в своем классе, но при этом обеспечивает гораздо больше свободного пространства внутри, чем большинство его конкурентов.

Плюсы: отличная управляемость, комфортная подвеска, богатое оснащение;

Минусы: очень компактные размеры, низкая полезная нагрузка.

1 место – Renault Kangoo

Французский каблучок, являющийся синонимом фургона с лучшим соотношением цена/качество.

Плюсы: просторный салон, объемное заднее грузовое пространство, плавность хода;

Минусы: отсутствует выдвижной перчаточный ящик.