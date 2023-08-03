Названы лучшие компактные фургоны 2023 года

Небольшие фургоны постепенно становятся все более популярными как среди водителей-экспедиторов, так и среди владельцев различного рода бизнеса. Журналисты британского издания «WhatCar» провели собственное исследование, в рамках которого выявили лучших представителей в этом классе автомобилей.
Для каждой из моделей, вошедших в этот рейтинг, были обозначены как плюсы, так и минусы.
9 место – Mercedes Citan
Двоюродный брат Renault Kangoo отлично чувствует себя на городских улицах и обладает куда более приятным интерьером, нежели его родственник из Франции.
Плюсы: мультимедийная система MBUX, много места для мелочей;
Минусы: мало вариантов двигателей, невысокий показатель полезной нагрузки, высокая цена.
8 место – Ford Transit Connect
Продуманный фургон, который является одним из лучших в этом классе с точки зрения управляемости.
Плюсы: продуманность внутри, высокая грузоподъемность, отличные сиденья и интерьер;
Минусы: непонятное управление кнопками на руле, мультимедийная система Sync 3 склонна к ошибкам.
7 место – Citroen Berlingo
Одна из самых вместительных моделей Citroen отлично управляется и может перевозить внушительное количество груза, а также способна похвастать широким списком систем безопасности.
Плюсы: безопасность, удовольствие от вождения, хорошая линейка двигателей;
Минусы: не самое большое внутреннее пространство в классе, 5-скоростная трансмиссия в маломощных версиях, небогатое оснащение в базовых комплектациях.
6 место – Peugeot Partner
Построенный на той же платформе, что и Berlingo, обладает почти ровно теми же плюсами и минусами своего родственника.
Плюсы: экономичные двигатели, удовольствие от вождения, интересный и удобный интерьер;
Минусы: ограниченное внутреннее пространство, только 5-ступенчатая коробка передач на маломощных фургонах.
5 место – Toyota Proace City
Как его братья и сестры, расположившиеся на шестой и седьмой строчках, эта Toyota обладает собственным внешним обликом, но в конечном счете имеет те же самые характеристики, что и три других фургона.
Плюсы: щедрое базовое оборудование, расширенная гарантия, продуманный и удобный интерьер;
Минусы: ограниченный выбор двигателей, всего 2 комплектации на выбор.
4 место – Vauxhall Combo Cargo
Еще один фургон, построенный на платформе Citroën Berlingo, Peugeot Partner и Toyota Proace City.
Плюсы: возможность взвешивания груза на борту, отличное оборудование для обеспечения безопасности, продуманный и удобный салон;
Минусы: запутанная линейка двигателей, «грубая» работа коробки передач.
3 место – Volkswagen Caddy Cargo
Созданный на основе VW Golf грузовичок получился приятным в управлении, безопасным, комфортным и экономичным.
Плюсы: простые и экономичные двигатели, управляемость, впечатляющая остаточная стоимость;
Минусы: неудобные скользящие элементы для закрепления груза, низкая полезная нагрузка по сравнению с конкурентами, плохая шумоизоляция.
2 место – Ford Transit Courier
Построенный на базе Ford Fiesta фургон является одним из самых компактных в своем классе, но при этом обеспечивает гораздо больше свободного пространства внутри, чем большинство его конкурентов.
Плюсы: отличная управляемость, комфортная подвеска, богатое оснащение;
Минусы: очень компактные размеры, низкая полезная нагрузка.
1 место – Renault Kangoo
Французский каблучок, являющийся синонимом фургона с лучшим соотношением цена/качество.
Плюсы: просторный салон, объемное заднее грузовое пространство, плавность хода;
Минусы: отсутствует выдвижной перчаточный ящик.