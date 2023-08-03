Toyota выпустит новый FJ Cruiser? Похоже, что да

Одним из главных событий этой недели в автомобильной среде стала премьера нового Toyota Land Cruiser 250, а также модернизированного Land Cruiser 70 Series.

На официальной презентации новинок выступил главный дизайнер японской марки Саймон Хамфрис, рассказавший обо всех экстерьерных и интерьерных изысках новинок. Но интересной оказалась даже не сама его речь, а сопровождающие ее слайды, один из которых выглядел как крайне любопытный.

Во время выступления на сцене за спиной создателя внешнего облика новых «Ленд Крузеров» появился затемненный силуэт внедорожника с высокой посадкой, поразительно напоминающий концепт Compact Cruiser EV 2021 года.

Этот автомобиль получил широкую известность как вероятный предвестник второго поколения культового вездехода FJ Cruiser, снятого с производства.

В своей речи главный дизайнер Toyota намекнул, что существует большая вероятность появления в будущем производных моделей, основанных на Land Cruiser, в том числе углеродно-нейтральных (Electrofuel, e-fuel).

Напомним, прототип Compact Cruiser EV был разработан этим же специалистом и командой художников подразделения Toyota ED2 (Europe Design Development) в Ницце. Машина представляла собой внедорожник с нулевым уровнем выбросов.

Внешне автомобиль позаимствовал ряд визуальных элементов у легендарного Land Cruiser первого поколения, включая его силуэт и некоторые детали экстерьера.