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Toyota выпустит новый FJ Cruiser? Похоже, что да

И, скорее всего, он будет питаться электрическим топливом

Текст: Алексей Шмидт
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Одним из главных событий этой недели в автомобильной среде стала премьера нового Toyota Land Cruiser 250, а также модернизированного Land Cruiser 70 Series. 

На официальной презентации новинок выступил главный дизайнер японской марки Саймон Хамфрис, рассказавший обо всех экстерьерных и интерьерных изысках новинок. Но интересной оказалась даже не сама его речь, а сопровождающие ее слайды, один из которых выглядел как крайне любопытный. 

Во время выступления на сцене за спиной создателя внешнего облика новых «Ленд Крузеров» появился затемненный силуэт внедорожника с высокой посадкой, поразительно напоминающий концепт Compact Cruiser EV 2021 года.

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Этот автомобиль получил широкую известность как вероятный предвестник второго поколения культового вездехода FJ Cruiser, снятого с производства. 

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В своей речи главный дизайнер Toyota намекнул, что существует большая вероятность появления в будущем производных моделей, основанных на Land Cruiser, в том числе углеродно-нейтральных (Electrofuel, e-fuel). 

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Напомним, прототип Compact Cruiser EV был разработан этим же специалистом и командой художников подразделения Toyota ED2 (Europe Design Development) в Ницце. Машина представляла собой внедорожник с нулевым уровнем выбросов.

Внешне автомобиль позаимствовал ряд визуальных элементов у легендарного Land Cruiser первого поколения, включая его силуэт и некоторые детали экстерьера. 

Источник:CarsGuide

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