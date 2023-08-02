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Toyota вновь обновила почти 40-летний Land Cruiser 70: новый дизайн и другой турбодизель

Машине досталась пересмотренная внешность и другой мотор

Текст: Михаил Романченко
2024 Toyota Land Cruiser 70 Series Japan 4

Несмотря на почтенный возраст Land Cruiser 70 по-прежнему остается в продаже на ряде рынков (Австралии и Южной Африки), а вскоре внедорожник вернется и в родную для него Японию, причем уже в обновленном виде.

Накануне японский вездеход пережил существенную модернизацию, которая стала четвертой по счету с момента его дебюта в далеком 1984 году. 

2024 Toyota Land Cruiser 70 Series Japan 1

Внешне машина сильно изменилась спереди, где появились круглые светодиодные фары, встроенные в ячеистую радиаторную решетку. Выступающие «поворотники» расположились на крыльях и своей формой, а также местом дислокации повторяют оригинальную модель. 

2024 Toyota Land Cruiser 70 Series Japan 2

Сбоку автомобиль остался прежним, тогда как сзади перемены затронули только расположение фонарей. Если раньше они находились на кромке крыльев, то теперь под них нашлось место в бампере.

Что интересно, старые места под заднюю светотехнику в Toyota решили не убирать, а просто прикрыли их специальными накладками. 

2024 Toyota Land Cruiser 70 Series Japan 5

Не обошли изменения и салон машины, где появился новый селектор трансмиссии, который ранее достался Land Cruiser 250 и Land Cruiser 300, а также необычная комбинация приборов, отсылающая к оригинальному FJ40. Дополнили картину порты USB-C и набор современных водительских ассистентов.

Приводить в движение обновленный LC 70 будет 2,8-литровый турбодизельный мотор с индексом 1GD-FTV мощностью 204 лошадиные силы и 500 Нм. Связку ему составит 6-диапазонный «автомат» и полноприводная система. 

Источник:Carscoops

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