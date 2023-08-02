Toyota вновь обновила почти 40-летний Land Cruiser 70: новый дизайн и другой турбодизель

Несмотря на почтенный возраст Land Cruiser 70 по-прежнему остается в продаже на ряде рынков (Австралии и Южной Африки), а вскоре внедорожник вернется и в родную для него Японию, причем уже в обновленном виде.

Накануне японский вездеход пережил существенную модернизацию, которая стала четвертой по счету с момента его дебюта в далеком 1984 году.

Внешне машина сильно изменилась спереди, где появились круглые светодиодные фары, встроенные в ячеистую радиаторную решетку. Выступающие «поворотники» расположились на крыльях и своей формой, а также местом дислокации повторяют оригинальную модель.

Сбоку автомобиль остался прежним, тогда как сзади перемены затронули только расположение фонарей. Если раньше они находились на кромке крыльев, то теперь под них нашлось место в бампере.

Что интересно, старые места под заднюю светотехнику в Toyota решили не убирать, а просто прикрыли их специальными накладками.

Не обошли изменения и салон машины, где появился новый селектор трансмиссии, который ранее достался Land Cruiser 250 и Land Cruiser 300, а также необычная комбинация приборов, отсылающая к оригинальному FJ40. Дополнили картину порты USB-C и набор современных водительских ассистентов.

Приводить в движение обновленный LC 70 будет 2,8-литровый турбодизельный мотор с индексом 1GD-FTV мощностью 204 лошадиные силы и 500 Нм. Связку ему составит 6-диапазонный «автомат» и полноприводная система.