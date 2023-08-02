Раскрыты лучшие кроссоверы, которые можно купить в 2023 году

Рост популярности кроссоверов за последние 5 лет привел к тому, что для этой категории автомобилей составляют собственные рейтинги даже чаще, чем для остальных сегментов машин. Очередной ТОП представителей класса SUV подготовили в Великобритании, взяв за его основу ежегодный опрос «Driver Power».

В десятку вошли как кроссоверы с двигателями внутреннего сгорания, так и гибридными и даже полностью электрическими силовыми установками. Что интересно, несколько из таких моделей сейчас можно найти в продаже даже на российском рынке.

10 место – BMW iX

Флагманский электрический кроссовер BMW с необычным дизайном, несмотря на свой громоздкий вес в 2,4-тонны, может похвастать образцовой управляемостью, а также тихим и комфортным салоном. Единственным его недостатком британцы называют цену.

9 место – Renault Captur

Пока в России продавали Renault Kaptur, в Европе был и остается доступен его родственник, но на совершенно другой платформе (бестселлера Clio). Машина зарекомендовала себя как практичная и хорошо оснащенная, привлекая внимание покупателей своей невысокой стоимостью.

8 место – Jeep Avenger

Первый электрический кроссовер в линейке компании Jeep, который многие называют не настоящим «Джипом». Впрочем, это не отменяет тот факт, что благодаря своим компактным размерам и электрической трансмиссии «Мститель» способен демонстрировать отменную проворность и легкость в городских условиях эксплуатации.

7 место – Skoda Enyaq iV

Еще один батарейный кроссовер, но уже от «Шкоды», установивший строгий стандарт для электрических машин этого бренда в будущем. Автомобиль обладает рядом общих деталей с VW ID.4, но типичен для Skoda – он простой, практичный и надежный.

6 место – BMW X1/iX1

В третьем поколении X1/iX1 превратился в компактный семейный кроссовер, который предлагает одно из лучших сочетаний практичности, эффективности, управляемости и бортовых технологий в классе.

5 место – Lexus NX

Среди неоспоримых плюсов этого «паркетника» Lexus в Великобритании называют общее превосходное качество сборки и обилие новых технологий в гибридной версии.

4 место – Skoda Kodiaq

Этот кроссовер Skoda продается на протяжении уже шести лет и стал одним из самых популярных автомобилей в своем классе. Последние два года подряд Kodiaq получает награду «Лучший большой кроссовер» и не зря.

Нет почти ни одной области, в которой эта чешская модель не была бы превосходной. Она практична, прочна и обладает солидным оснащением, в которое входит все, что необходимо как для городских, так и дальних поездок всей семьей.

3 место – Hyundai Tucson

Один из лучших кроссоверов в своем сегменте благодаря просторному салону и 620-литровому багажнику, которые затмевают такие бестселлеры как Nissan Qashqai и Seat Ateca, а его мультимедийная система считается чуть ли не самой передовой в классе.

2 место – Land Rover Defender

В Land Rover решили переосмыслить культовый Defender на современный лад и не ошиблись. Автомобиль оказался не менее способным на бездорожье, нежели ее предшественник, но в то же время обеспечил должный уровень роскоши в салоне, который подчеркнул премиальные качества бренда.

Практичность осталась приоритетом для Defender, поэтому внутри ему досталось немало ящиков и мест для хранения вещей, а также ряд полезных функций.

1 место – Hyundai Kona

Лучшим кроссовером, который можно купить в 2023 году, был назван компактный «паркетник» Hyundai. В новом поколении он увеличился в размерах и переехал на платформу K3, но, как и раньше, доступен как с бензиновым и гибридным, так и полностью электрическим мотором.

Среди главных преимуществ этой модели британцы называли просторный и современный салон, а также широкий список оснащения, неплохую управляемость и адекватную цену.