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В Россию могут привезти «китайский Escalade» за 1,5 млн рублей

Дизайн машины спроектирован с оглядкой на американские внедорожники

Текст: Ростислав Архипов
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Совсем недавно компания Haval представила на суд общественности очередную новую модель, которая имеет перспективы появиться и на российском рынке. Ей стал полностью новый рамный внедорожник, получивший название H5. Продажи машины в КНР вот-вот начнутся, а накануне стали известны ее цены.

За автомобиль, который в КНР уже называют «местным Escalade», собираются просить от 120 до 150 тысяч юаней, что при пересчете на российскую валюту составляет от 1,5 до 2 миллионов рублей. 

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Прозвище «китайский Escalade» досталось Haval H5 из-за его брутального внешнего облика, отдаленно напоминающего американский внедорожник, а также крупных размеров. 

Длина автомобиля составит почти 5,2-метра, ширина будет равна 1,9-метрам, а высота – 1,8-метрам. 

Машину построили на платформе пикапа GMW Poer King Kong, наградив ее точно такой же колесной базой, растянувшейся на 3,1-метра.

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Двигателей у H5 на выбор для покупателей будет два – это 2-литровый дизель на 166 лошадиных сил, а также бензиновый мотор аналогичного объема, выдающий 197 или 224 «силы». Связку обоим составит как 6-скоростная МКПП, так и 8-диапазонный «автомат». Привод – передний или полный. 

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Планов организовать поставки таких внедорожников в Россию у официального офиса Haval пока нет, но это не мешает заняться этим параллельных импортёров.

Впрочем, в случае, если машина доберется до нашего рынка, то будет стоить примерно в полтора, а то и два раза дороже, чем в Китае. То есть около 3 миллионов рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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