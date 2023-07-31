Новый Renault Master: первые изображения конкурента Mercedes Sprinter

Компания Renault начала разрабатывать новое поколение модели Master еще в прошлом году с тестового мула, который годом спустя превратился в прототип. Несколько раз его замечали на дорогах общего пользования, а теперь в Сети появились первые изображения, демонстрирующие возможный дизайн конкурента Mercedes Sprinter.

Как можно заметить на опубликованных рендерах, подготовленных испанскими независимыми дизайнерами, главное изменение во внешности Master ожидается спереди, где появятся другие, более узкие фары, из которых будут свисать клыки дневных ходовых огней, выполненные в форме буквы «C».

Поменяться в экстерьере фургона Renault должна еще и радиаторная решетка – она станет шире и обзаведется вертикальными ребрами.

Изменению должна подвергнуться и корма машины, где появятся другие задние фонари, но на рендерах эту часть Master не показали, как, собственно, и внутреннее убранство фургона. А в нем может дебютировать цифровая комбинация приборов и новая мультимедийная система с сенсорным дисплеем, расположенным вертикально.

Что касается техники, то французы намерены продолжить предлагать эту модель с рядом двигателей внутреннего сгорания, но вместо классического 2,3-литрового дизельного мотора dCi выступит 2-литровый агрегат с различными вариантами отдачи.

Практически наверняка у нового Master будет и электрическая версия E-Tech Electric, а также вариант, работающий на водороде.

Премьера новой генерации Renault Master запланирована на начало весны 2024 года.