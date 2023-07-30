В Россию привезут седан, который с лихвой заменит Toyota Camry

До недавнего времени в качестве сменщиков Toyota Camry в Россию из Китая поступали 4-дверки Avalon, которые считаются более премиальными, нежели популярный у нас японский бестселлер. Но вскоре и у них появится замена.

Недавно в «Поднебесной» состоялась премьера нового варианта Avalon, который получил название Toyota Asia Dragon. Этот автомобиль, как и оригинальная модель, крупнее Camry. Его длина составляет 4990 мм (+105 мм к Camry), а размер колесной базы достигает отметки в 2870 мм.

Внешне машина близка к Avalon, но обладает слегка иной радиаторной решеткой. Благодаря тому, что для Asia Dragon заявлен исключительно 2-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 177 л.с. и 207 Нм, работающий в паре с вариатором, этот седан в «Поднебесной» стоит дешевле Camry и Avalon.

В КНР за него просят от 209 тысяч 800 юаней или 2 миллиона 700 тысяч рублей по текущему курсу.

Седан может похвастать просторным салоном, ориентированным на комфорт как на водителя и пассажира спереди, так и на седоков сзади.

Машине досталась передняя панель с цифровой комбинацией приборов и широкоформатным дисплеем мультимедийной системы, а также очень широкий подлокотник, который отлично вписывается во внутреннее убранство благодаря ширине машины почти в 1,9-метра.

В перспективе Toyota Asia Dragon доберется и до российского рынка. Его поставки наладят параллельные импортеры. Стоить машина будет дороже Camry, но дешевле Avalon, за который сейчас просят минимум 3 миллиона 600 тысяч рублей.