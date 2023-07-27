Британцы назвали Lada Riva худшей полицейской машиной в 2023 году

Британские журналисты опубликовали свежий рейтинг лучших полицейских машин в 2023 году. В него вошло множество супер и гиперкаров, использующихся в разных странах мира. При этом этот же ТОП сопроводили и самым худшим на сегодняшний день автомобилем, который используют сотрудники правопорядка. Им неожиданно оказалась одна из советских моделей Lada.

В рейтинге наиболее крутых машин, которые эксплуатирует полиция в 2023 году, вошли: Honda NSX, Lykan HyperSport, Dodge Charger, Bugatti Veyron, Subaru Impreza, BMW i8, Alpine A310 V6, Ford Mustang Mach-E, BAC Mono, Rolls-Royce Ghost Black Badge, Skoda Kodiaq vRS, Nissan GT-R «Copzilla», Ford Focus RS, Volvo V90, Caparo T1, Ford F-150, Ferrari FF, Jeep Wrangler, Lamborghini Huracan и многие другие.

Но куда интереснее оказался даже не этот список, а тот факт, кого журналисты из «Туманного Альбиона» занесли в категорию худших машин, облаченных в полицейскую ливрею.

Ей оказалась советская Lada Riva, которая до сих пор используется правоохранителями Кубы. Вот что пишет издание «AutoExpress»:

«Из-за торгового эмбарго с США Кубе было трудно получить соответствующий парк полицейских машин. Но ее друзья из России услужливо предложили Lada Riva – и они не шутили. 4-дверка патрулирует улицы Гаваны с комично большой сиреной, но вряд ли кто-то сильно переживает, что она его догонит».

Журналисты из Британии напоминают, что Lada Riva укомплектована 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором, выдающим 80 лошадиных сил. С места до 100 километров в час машина разгоняется за 14,5-секунды, а ее максимальная скорость составляет 152 км/ч.