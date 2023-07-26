Новый Duster будет похож на хэтчбек – фото

До премьеры нового поколения популярного кроссовера Duster остается совсем немного, а это означает, что тестовые прототипы таких «паркетников» с каждым днем все чаще попадают в объективы фотошпионов. Очередная серия снимков, сделанных автомобильными папарацци, заставляет задуматься о том, насколько сильно изменится «Дастер».

Судя по фотографиям, выложенным в Сеть, одна из самых популярных моделей марок Renault и Dacia переживет кардинальную смену внешнего облика, получив полностью новый кузов, похожий на концепт-кар Bigster образца 2021 года.

Спереди машине достанутся новые фары, другой капот, а также перелицованный бампер. Поменяется машина и сбоку, обзаведясь совсем другим профилем, оконной линией и новыми колесными дисками.

Но самое интересное скрывается сзади. Корма нового Duster практически на всех шпионских фото сильно напоминает хэтчбек, а на стекле его крышки багажника теперь будет красоваться спойлер.

Чего ожидать от интерьера реформенного кроссовера пока неясно, но можно предположить, что он изменится не меньше, чем экстерьер машины.

О технической части ровным счетом неизвестно ничего, кроме того, что автомобиль сохранит вариант с полным приводом.

Официальная премьера машины, если верить последним слухам, должна состояться до конца 2023 года (предположительно в ноябре).