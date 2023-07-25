Назван лучший китайский кроссовер в бюджете 1,5 млн рублей

Мнение о продукции китайского автопрома в России постепенно меняется в лучшую сторону. Причем целиком и полностью это заслуга «поднебесных» моделей последних лет, ставших менее проблемными в техническом плане, а также демонстрирующих гораздо более высокие антикоррозионные качества.

Но если новые «поднебесные» машины стоят очень дорого, то можно обратить свой взор на вторичный рынок, где также есть достойные варианты. Один из них – Haval H6.

Как пишет издание «За Рулем», ссылаясь на мнение своего эксперта Сергея Зиновьева, именно этот автомобиль многие считают одним из лучших среди китайских машин, выпускавшихся в последние 5-10 лет.

А все благодаря тому, что H6 продемонстрировал себя с хорошей стороны как за счет хорошей антикоррозионной защиты, так и прочной подвески, а также крепкой и производительной системе полного привода (существуют варианты с приводом на переднюю ось).

Впрочем, с двигателями этой модели не все так очевидно. Бензиновый мотор страдает высоким потреблением масла, а дизельный не терпит некачественного топлива. Но все эти нюансы всплывают наружу только на высоких пробегах.

В качестве трансмиссии для H6 эксперты советуют выбирать именно автоматическую коробку передач производства Hyundai, которая оказалась даже надежнее, чем базовая «механика».

Сегодня на вторичном рынке РФ Haval H6 2016-2017 годов выпуска можно купить в бюджете около 1,5 миллиона рублей.