Раскрыты 5 самых выносливых автомобилей десятилетия (2010-2020)

Как известно, каждый компонент автомобиля обладает собственным пределом прочности. Впрочем, 5 этих автомобилей, выпущенных в 2010-х годах, доказали, что совокупность всех их деталей способна без проблем провезти водителя и пассажира далеко за пределы отметки в 400 тысяч километров.

Toyota Camry

Седьмое поколение Camry дебютировало в 2011 году, но еще задолго до этого японский седан успел завоевать репутацию невероятно надежного автомобиля.

Согласно исследованию, проведенному аналитиками «iSeeCars», потенциальный срок службы Toyota Camry составляет более 223 тысяч миль или 358 тысяч километров. В реальности же машина способна преодолеть гораздо больше.

Toyota Avalon

Старший брат Camry и двоюродный брат Lexus ES в период с 2010 по 2020 годы продавали как в обновленном третьем, так и полноценном четвертом и даже начальном пятом поколениях. Автомобиль считается одним из самых долговечных в линейке Toyota и по этому показателю ничем не уступает Camry.

Более того, его называют одним из самых выносливых седанов компании. По подсчетам журналистов, эта 4-дверка способна выходить без критических поломок до 245 тысяч 710 миль или 395 тысяч км.

Honda Accord

В 2010-х годах Honda продавала конец восьмого, все девятое и начало десятого поколения Accord. Как и Camry с Avalon, этот японский седан обладал выдающимися показателями надежности.

Как утверждают американские эксперты, при регулярном техническом обслуживании «Аккорд» может проехать более 266 тысяч миль или 428 тысяч километров пробега.

Mazda6

Среднеразмерный седан Mazda никогда не соперничал по популярности с подобными автомобилями от Honda и Toyota, но зато мог навязать им конкуренцию с точки зрения беспроблемной эксплуатации.

Третье поколение этой модели продемонстрировало, что жизнь за пределами отметки в 200 тысяч миль или 320 тысяч километров для этой Mazda вполне реальна. Что, разумеется, не могло ни сказаться на росте популярности «шестерки».

Toyota Prius

Prius неоднократно входил во всевозможные рейтинги самых надежных автомобилей в мире, а также являлся безоговорочным лидером в списке наиболее крепких гибридов.

Как пишут аналитики из «iSeeCars», такие машины способны проезжать более 250 тысяч миль или около 400 тысяч километров без серьезных неисправностей.