Раскрыт недорогой седан с практически «неубиваемой» подвеской

В условиях не самого качественного дорожного покрытия многие подержанные автомобили требуют чуть ли ни ежегодного внимания к подвеске, в которой поочередно могут выходить из строя множество элементов. Но в общем списке машин существует как минимум одна модель, которая может похвастать не только невысокой ценой, но еще и почти «неубиваемой» подвеской.

Речь, конечно же, идет о Renault Logan 1. Этот бюджетник, разработанный румынской компанией Dacia, получил действительно отличную ходовую часть.

Подвеска с самого запуска «Логана» в продажу зарекомендовала себя как крайне энергоемкая и способная проезжать без пробоя даже по самым серьезным ухабам, чем часто злоупотребляли водители машин, использовавшихся в такси.

Что интересно, именно «Логаны» из таксопарков до сих пор могут ездить на оригинальных деталях ходовой, проехавших за этот период более 300 тысяч километров пробега. О том, что их пора менять, может говорить лишь стук на ходе отбоя при просадке опор стоек. Чем не доказательство неубиваемости подвески?

Впрочем, даже зная об этом доходить до крайностей определенно не стоит. Задуматься о том, чтобы заняться переборкой ходовой, чтобы продлить ее жизнь примерно еще на столько же, лучше на пробегах в 180-200 тысяч километров.

Цены на вторичном рынке на Renault Logan первого поколения, еще сохранившие ресурс подвески, по нынешним временам выглядят вполне приемлемыми, начинаясь с отметки в 300-350 тысяч рублей.